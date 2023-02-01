Выплаты переселенцам в 2023 году: кому из украинцев сохранили помощь

Условия предоставления государственной помощи украинским переселенцам кардинально не изменились. На помощь, как и раньше, могут рассчитывать жители территорий, где еще не определена дата завершения боевых действий.

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Из-за полномасштабного вторжения российской армии по состоянию на конец января 2023 года в Украине насчитывается почти 5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Всем им государство продолжит выплачивать ежемесячную финансовую помощь, напомнили в пресс-службе Минреинтеграции.

Кому будут выплачивать деньги в 2023 году

В 2023 году финпомощь украинцам будет выплачиваться автоматически. Сумма выплат ВПЛ составит:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — всем остальным гражданам.

Выплаты в 2023 году будут получать такие категории украинцев:

которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

у которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";

у которых есть документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Как подать заявку на выплату помощи

В ведомстве напомнили, что подать заявку можно через приложения "Дия". Также ВПЛ могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦНАПы или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Тем временем Кабмин Украины 24 января пересмотрел условия выплат компенсаций работодателям за трудоустройство ВПЛ. Было предусмотрено, что компенсация расходов работодателя будет начисляться в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости. При этом компенсация не может превышать 2 размера минимальной заработной платы (то есть быть больше 13 400 грн) или высчитанной из нее соответствующей суммы, если у переселенца был график неполного рабочего дня.

В августе 2022 года Фокус сообщал, что украинские власти планируют реализовать программу, в рамках которой для переселенцев будут построены пятиэтажные дома в 16 областях. В каждом регионе появятся по 2 тысячи квартир.