Виплати переселенцям у 2023 році: кому з українців зберегли допомогу

Умови надання державної допомоги українським переселенцям не змінилися кардинально. На допомогу, як і раніше, можуть розраховувати мешканці територій, де ще не визначена дата завершення бойових дій.

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Через повномасштабне вторгнення російської армії станом на кінець січня 2023 року в Україні налічується майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Усім їм держава продовжуватиме виплачувати щомісячну фінансову допомогу, нагадали в пресслужбі Мінреінтеграції.

Кому виплачуватимуть гроші у 2023 році

2023 року фіндопомога українцям виплачуватиметься автоматично. Сума виплат ВПО становитиме:

3 000 гривень — дітям і громадянам із інвалідністю;

2 000 гривень — решті всіх громадян.

Виплати у 2023 році отримуватимуть такі категорії українців:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Як подати заявку на виплату допомоги

У відомстві нагадали, що подати заявку можна через додатки "Дія". Також ВПО можуть звертатися до органів соцзахисту населення, до ЦНАПів або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Водночас Кабмін України 24 січня переглянув умови виплат компенсацій роботодавцям за працевлаштування ВПО. Було передбачено, що компенсація витрат роботодавця нараховуватиметься в розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після спрямування центрів зайнятості. До того ж компенсація не може перевищувати 2 розміри мінімальної заробітної плати (тобто бути більшою за 13 400 грн) або вирахованої з неї відповідної суми, якщо переселенець мав графік неповного робочого дня.

У серпні 2022 року Фокус повідомляв, що українська влада планує реалізувати програму, в межах якої для переселенців буде збудовано п'ятиповерхові будинки в 16 областях. У кожному регіоні з'являться по 2 тисячі квартир.