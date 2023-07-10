Оформление субсидии 2023: какие нормы будут учитывать для финпомощи украинцам (видео)

Ранее в Кабинете министров планировали повысить базовую норму платы за коммунальные услуги до 20%. Фокус рассказывает об окончательом решении правительства.

Украинцы, которые ввиду своего сложного финансового положения не могут самостоятельно платить за коммуналку, будут и дальше получать жилищную субсидию. Речь идет о домохозяйствах, у которых расходы на коммуналку превышают 15% совокупного дохода. Соответсвующее постановление принял Кабмин Украины в конце июня 2023 года.

В документе сказано, что эти условия не будут пересматривать, пока в Украине действует военное положение, а также в течение одного месяца после его завершения или отмены.

"С 1 числа месяца, следующего за месяцем завершения карантина и/или военного положения в Украине, базовая норма платы за коммунальные услуги составит 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства", — сказано в тексте постановления.

При этом, как объяснила в эфире телемарафона глава департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Елена Охрименко, если бы не решение правительства, некоторые украинцы больше не могли бы рассчитывать на государственную помощь, а некоторым гражданам размер субсидии пришлось бы снизить.

"До начала карантина из-за COVID-19 обязательная базовая норма была на уровне 20% среднего совокупного дохода домохозяйства. Когда был введен карантин, норму снизили до 15%. Но планировалось, что с августа этого года базовая норма вернется к показателю в 20%", — рассказала она.

Как оформить субсидию в 2023-м?

Чтобы получить помощь на оплату коммунальных услуг, украинцы могут обратиться с заявлением о назначении и предоставлении жилищных субсидий и декларацией:

лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

дистанционно, воспользовавшись порталом "Дія"

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение ПФУ или посетить сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

Также желательно подготовить:

договор найма (аренды) жилья;

справку о доходах (если в декларации указаны доходы, о которых неизвестно налоговикам и ПФУ);

справка ВПЛ;

Напомним, в канун отопительного сезона 2023/2024 в Украине планируют ввести упрощенный механизм оформления субсидии. Также Фокус рассказывал, могут ли оформить субсидию украинцы, которые проживают в арендованном жилье.