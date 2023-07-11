Будет повышенный спрос: за кем из украинцев будут "охотиться" работодатели после войны

В правительстве считают, что будущее восстановление Украины будет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны", поэтому ожидается повышенный спрос на некоторые профессии.

Из-за полномасштабной войны в Украине в 2022 году зафиксировали рекордный уровень безработицы. По данным Национального банка, без работы остались почти 3,2 миллиона граждан. Уже сейчас ситуация на рынке труда постепенно налаживается. Тем не менее страна нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах, поэтому Кабмин решил увеличить госзаказ на их подготовку в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет о подготовке таких специалистов, как:

медики;

реабилитологи;

социальные работники.

Отмечается, что увеличить госзаказ правительство может уже в этом году, поскольку люди с такими профессиями нужны Украине уже сейчас.

"Глава правительства дал задачу всем ответственным министерствам проработать возможность увеличения госзаказа, в частности, на медиков, реабилитологов и соцработников уже с этого учебного года", — говорится в сообщении.

При этом в Кабинете министров уверены, что восстановление Украины станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". Поэтому на некоторые профессии будет очень высокий спрос. Это касается:

саперов;

строителей.

Что будет с вакансиями и зарплатами в июле-сентябре 2023 года

По ходу второго полугодия 2023 года спрос на работников будет только повышаться. Но проблема в том, как считает операционная директор компании GRC Наталья Слинько, что предложение кадров, которые смогли бы закрыть существующие вакантные места со стороны работодателей, не вырастет. Сейчас в Украине наблюдается структурная безработица: есть целые группы невостребованных профессий, и в то же время есть отрасли, где существует дефицит опытных специалистов, поскольку они, скорее всего, выехали с Украины из-за войны.

"Можем сделать осторожный прогноз по развитию рынка труда в ближайшем будущем. Количество предложений работы, по всей вероятности, будет расти, а конкуренция будет снижаться. Поэтому, работодатели будут пересматривать стратегии поиска персонала, обращать внимание на другие категории кандидатов, разрабатывать программы трудоустройства ветеранов. Встанет вопрос развития бренда работодателя. По идее, на рынке продолжится и пересмотр оплаты труда", — отметили эксперты Work.ua в своем исследовании.

Напомним, Фокус уже писал, что самая высокая средняя зарплата по состоянию на 19 июня в Украине была у PHP разработчиков уровня Senior — 160 тыс. грн и руководителей в логистике — 150 тыс. грн.