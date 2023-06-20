Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании

Рынок труда в Украине восстановился — количество предложений от работодателей вернулось на довоенный уровень. Однако заметна новая проблема — закрыть вакансии квалифицированными работниками довольно сложно. Во-первых, их физически нет в стране или они служат в ВСУ, во-вторых, работодатели пока не готовы предложить вознаграждение, которое действительно интересно таким специалистам.

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Полномасштабное вторжение спровоцировало рекордный уровень безработицы в Украине в 2022 году. По подсчетам НБУ, он составлял 25-26% или 3,2 млн человек (без зарубежных мигрантов). Сейчас ситуация на рынке труда точно лучше. Количество вакансий, по данным Государственного центра занятости, по состоянию на 1 июня составило 41 322. В то же время статус безработного имеют почти 120 тыс. человек. Год назад вакансий было меньше — 25, 3 тысячи, а безработных — гораздо больше — почти 311 тысяч. О том, что давление соискателей на одно рабочее место снижается, свидетельствуют и данные портала для поиска работы Work.ua. "В мае конкуренция вышла на наблюдавшийся в феврале 2022 года уровень, еще до полномасштабного вторжения", — говорится в исследовании.

Всего в последний месяц весны компании разместили 90 023 вакансии, тогда как в феврале прошлого года — около 100 тыс. Рынок работодателя превратился в рынок кандидата, констатирует эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина. При этом конкуренция за работника в западных областях сильнее, чем в восточных. Это объясняется миграцией населения из восточных и южных регионов на запад страны в связи с рисками безопасности. Фокус опросил представителей бизнеса, как они закрывают вакансии и готовы ли повышать зарплаты.

Работодатели выходят на охоту: что предлагают кандидатам компании

Ужесточение конкуренции за работника сопровождается готовностью работодателей понемногу повышать зарплаты. Это сказывается на стабильной тенденции роста средней зарплаты в Украине: за год она прибавила 10% и в мае составила 16 500 грн. В столице показатель традиционно самый высокий — 18 200 грн в месяц.

"В Киеве предложений больше, поэтому и зарплата выше, — объясняет операционная директор компании GRC Наталья Слинько. — Тем временем в прифронтовых регионах — из Харькова и по Николаев — она даже в два раза ниже, в западных и центральных — примерно 80-90% от киевской".

Больше всего в последнее время выросли зарплаты секретарей, юристов, медиа-работников, эйчаров.

В мае компании увеличивали зарплатные предложения, в частности, для юристов и HR-специалистов Фото: work.ua

По данным Work.ua, среди категорий с высокой зарплатой сохраняется стабильность. Лидирует "Недвижимость" и "Топменеджмент, руководство высшего звена", где предлагают 30 тыс. грн. В категории "Транспорт, автобизнес" средняя зарплата составляет 20,5 тыс. грн, в сегменте "Продажи, закупки" — 20 тыс. грн, а в разделе "Маркетинг, реклама, PR" — 19 тыс. грн.

"В мае прирост вакансий был больше, чем в апреле. Больше всего возросло предложение работы среди специалистов, работающих оффлайн: в сфере строительства, досуга, производства, обслуживания, логистики", — говорят эксперты Work.ua.

Карьера — на втором плане: почему бизнесу сложно привлекать квалифицированный персонал

По данным Work.ua, наибольший прирост вакансий наблюдается для персонала в категориях "Водитель экскаватора" (+47%), "Маляр" (+45%), "Прораб" (+42%), "Горничная" (+41%). Также возросло количество предложений для разнорабочих, строителей, сантехников, пиццайоло, управляющих сети магазинов. Однако сейчас не хватает и менеджеров высшего звена, говорит Татьяна Пашкина. Это объясняется, с одной стороны, миграцией большого количества квалифицированных опытных кадров за границу, а с другой — присоединением части населения к рядам ВСУ. Потому закрывать вакансии квалифицированных специалистов стало сложно во всех отраслях.

Зарплатные предложения для некоторых специалистов в Украине*

менеджер банковского отделения (Киев): 14-23 тыс. грн;

менеджер по продажам (Киев): 15-30 тыс. грн;

менеджер по работе с клиентами — 20-100 тыс. грн;

архитектор — 20-41 тыс. грн;

юрист — 15-45 тыс. грн;

специалист по страхованию — 15-25 тыс. грн;

HR специалист — 20-30 тыс. грн;

IТ-специалист, инженер-программист — 25-45 тыс. грн.

*данные work.ua по состоянию на 19 июня 2023 года

По словам Светланы Тихоненко, руководительницы управления по развитию бренда работодателя банка ПУМБ, HR-сайты и сайты по трудоустройству до сих пор не вышли на довоенный уровень по количеству профильных резюме, поэтому большинство вакансий закрывают с помощью рекомендаций сотрудников, а еще 20% — внутренними кандидатами.

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"Требуем широкий спектр специалистов — от начинающих до сильных IТ-специалистов и квалифицированных банковских сотрудников. Продолжительность поиска зависит от профиля кандидата. В среднем он занимает 15-40 рабочих дней", — отметила Светлана Тихоненко.

В финансовом секторе началось восстановление — банки активно привлекают персонал Фото: УНИАН

Банки в Украине ищут работников отделений, аналитиков, IТ-специалистов, работников бекофиса. Об этом рассказали в ОТП Банке, где говорят, что поиск специалистов — процесс непростой.

"Большой процент кандидатов ищет полностью дистанционную работу. А из-за военных действий, нестабильной ситуации и неопределенности значительная доля населения не рассматривает новые предложения вообще", — пояснила директор департамента управления персоналом ОТП Банка Кристина Фехер.

"Наши квалификационные требования и без того сужают круг кандидатов, а в результате дополнительно имеем отток квалифицированных кадров за границу, — говорят в Ощадбанке. — Кроме этого, количество потенциальных претендентов уменьшается из-за невозможности предложить им дистанционный или гибридный формат работы. Учитывая это, в следующем году в Ощаде запланировано внедрение дополнительных программ привлечения кадров: работа со студентами, высшими учебными заведениями, реферальные программы".

Больше новых вакансий открывают компании в западных регионах страны Фото: work.ua

В телекоме особенно ощутим дефицит специалистов уровня middle, то есть профессионалов с имеющимся опытом работы, говорит Светлана Кончанина, начальница департамента по привлечению и развитию талантов компании "Киевстар".

"Много трудоспособного населения выехало за границу. Люди, имеющие работу, откладывают свои карьерные возможности на потом, ведь сейчас главным приоритетом является стабильность", — объясняет она.

Сроки закрытия вакансий в телекоме зависят и от региона, продолжает Кончанина. К примеру, в Херсоне или в приграничных городах это делать особенно сложно. Большинство вакансий закрывают через прямой поиск, а основным ресурсом являются Linkedin, локальные рабочие сайты и телеграмм-группы.

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Возобновили активное привлечение персонала в мае-июне 2023 года и девелоперы, которые из-за полномасштабного вторжения вынуждены были сократить, прежде всего, "белых воротничков" и офисных работников. Однако в настоящее время к директорам по маркетингу, коммерческим директорам предъявляются новые требования.

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"Если раньше компания могла себе позволить условно и "стратега", и исполнителя, то есть нанимала отдельно "голову" и отдельно "руки", которые будут воплощать эти идеи, то сейчас хотят универсала", — отметила управляющий партнер сообщества девелоперов жилья RED Community Татьяна Шульга-Забельская. По ее словам, таких работников компаниям приходится искать несколько месяцев.

Важный вопрос — уровень зарплаты, ведь высокое вознаграждение могут предложить не все работодатели. Это усложняет процесс поиска подходящих кандидатов. Так, зарплаты на руководящих должностях в сфере девелопмента иногда остаются на довоенном уровне, топ-менеджерам могут предложить формат партнерства.

Более половины промышленных предприятий (60%) готовы повышать зарплаты квалифицированному персоналу, однако у компаний часто не хватает средств на проведение пересмотра зарплат

Вознаграждение разработчиков программного обеспечения, часто привязываемое к долларовому или евро эквиваленту, практически не изменилось по сравнению с довоенным уровнем, говорит Кристина Венгриняк, директор ассоциации разработчиков программной продукции и поставщиков ИТ-сервисов Software Ukraine. Она объясняет: те компании, которые платили в гривне, иногда повышали зарплаты в этом году. Однако кое-где разработчикам приходилось подыскивать другой проект на замену закрытому, чтобы компенсировать потерю дохода. Поэтому в области IT заметна миграция специалистов.

В юридической сфере зарплаты тоже растут, но медленнее, чем в других секторах. В настоящее время средняя зарплата юриста в Украине составляет 17 тыс. грн.

В сфере услуг в мае 2023 года наметился активный рост вакансий — новых работников ищут и предлагают более интересные условия Фото: Фото: Gettyimages

"В настоящее время ситуация с заработными платами на юридическом рынке постепенно восстанавливается, но говорить о довоенном уровне еще сложно, поскольку наш сектор тесно связан с настроениями инвесторов и общим бизнес-климатом", — отметила Юлия Михальская, HR директор юридической фирмы TOTUM.

Более половины промышленных предприятий (60%) готовы повышать зарплаты недостающему квалифицированному персоналу, говорят в Украинском союзе промышленников и предпринимателей. Однако за последние полгода такое повышение произошло всего на 5-7%. Это связано с достаточно сложной ситуацией на предприятиях, часть из которых пострадала от боевых действий, многие снизили объемы производства из-за зимних блекаутов, некоторые компании пережили опыт оккупации, другие — потратили ресурсы на релокацию из зоны ведения военных действий в регионы вблизи западной границы.

Повышение не для всех: что будет с вакансиями и зарплатами в июле-сентябре 2023 года

Спрос на работников во втором полугодии 2023 года будет расти, но предложение кадров, которые смогли бы закрыть существующие открытые позиции работодателей, не вырастет, считает Слинько. Сейчас в Украине наблюдается структурная безработица: есть целые группы невостребованных профессий, вместе с тем есть отрасли, где не хватает специалистов с опытом, потому что они, скорее всего, эмигрировали, объясняет специалист.

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"Можем сделать осторожный прогноз по развитию рынка труда в ближайшем будущем. Количество предложений работы, по всей вероятности, будет расти, а конкуренция будет снижаться. Поэтому, работодатели будут пересматривать стратегии поиска персонала, обращать внимание на другие категории кандидатов, разрабатывать программы трудоустройства ветеранов. Встанет вопрос развития бренда работодателя. По идее, на рынке продолжится и пересмотр оплаты труда", — говорят эксперты Work.ua.

В Украине наблюдается структурная безработица: есть целые группы невостребованных профессий, вместе с тем есть отрасли, где не хватает специалистов с опытом Фото: Facebook

Конечно, частично помочь компаниям привлекать нужных специалистов могло бы возвращение в Украину женщин и мужчин, уехавших в страны Евросоюза в поисках временного убежища. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), по состоянию на 6 июня в странах ЕС зафиксировано более 5,93 млн. украинских беженцев.

Однако пока, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, возвращения мигрантов не стоит ожидать, главная причина — сложная ситуация в сфере безопасности.

"Если у мигрантов есть дети, которые учатся в школах, и они решат начать новый учебный год там, то останутся за границей еще на полгода — год", — говорит Ирина Федец, старшая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций.

Более того, возможно более активное увольнений работников, работающих из-за рубежа в украинских фирмах. В частности, из-за не урегулированного вопроса налогового резидентства.

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"Если украинцы, работающие на предприятиях из Украины, все же будут становиться налоговыми резидентами других стран — мы еще дополнительно, к сожалению, можем потерять определенную часть работников. И здесь хотелось бы более активных действий представителей украинской власти, в частности, правительства, Минфина, Минэкономики. Ведь сейчас кажется, что вопрос оставлен на самотек", — говорят в Европейской Бизнес Ассоциации.

Впрочем, чтобы удержать ценные кадры, по данным Ассоциации, около 35% компаний в Украине планируют увеличить уровень заработной платы на 15–20%. Это, по мнению опрошенных экономистов, коснется некоторых категорий работников отдельных фирм.

По состоянию на начало июня статус безработного в Украине имеют почти 120 тыс. человек Фото: УНИАН

"Чтобы повышать зарплату, нужно либо увеличивать производительность труда, либо повышать цены на производимую продукцию. За счет собственной прибыли бизнес, и так едва выживающий, повышать заработную плату не будет", — убежден экономист Олег Пендзин.

Не мотивирует к росту зарплат и государство: минимальная заработная плата в 2023 году не будет расти, говорит Олег Пендзин. Напомним, до 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине составила 6500 гривен, а после повышения достигла 6700 гривен. В настоящее время продолжаются дискуссии по поводу уровня минималки, однако, очевидно, что следующее повышение минимальной зарплаты состоится не раньше января 2024 года.

Работодатели в 2023 году будут пересматривать зарплаты и действующим работникам, и тем, кого привлекают на новые должности, однако существенного повышения не будет — у бизнеса нет ресурсов на это

"Обычно после таких кризисов, вызванных войной, владельцы бизнеса "отбивают" понесенный ущерб, и только потом повышают зарплаты. Ситуация до сих пор очень плохая. Поэтому сомневаюсь, что у бизнеса есть ресурсы, чтобы увеличивать зарплаты", — объяснил эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

Он считает, что по многим направлениям зарплаты могут вырасти до конца 2023 года, хотя и вряд ли больше, чем на 5-10%.

Фактически это означает, что уже действительным работникам зарплаты в 2023 году работодатели будут повышать очень медленно, но на новые вакансии для квалифицированных специалистов с опытом компании будут чаще предлагать возросшее на 15-30% вознаграждение. Но, в итоге, ситуация будет развиваться в соответствии с состоянием экономики страны, ведущей борьбу с агрессором, и финансовыми достижениями определенной отрасли.