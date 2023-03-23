Нужные люди. Кому в Украине платят выше среднего и готовы дальше повышать зарплаты

В Украине с начала полномасштабного вторжения после долгой стагнации на рынке труда наметилась тенденция роста зарплат. Но это касается не всех. Фокус выяснил, кому в 2023 году удастся увеличить доходы.

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Официальная статистика в Украине относительно уровня зарплат остановилась в январе 2022 года — тогда средняя зарплата по стране составила 14577 грн. В ходе полномасштабной войны подобные данные не обнародуются и для понимания ситуации приходится опираться на статистику кадровых порталов.

Как пишет Фокус в своем новом обзоре "Больше работы, меньше денег. Как и кому светит повышение зарплат в 2023 году" в соответствии со статистикой кадрового портала Work.ua в течение 2022 года средняя заработная плата в Украине не изменялась и составляла 15 тыс. грн. Но в феврале 2023 впервые после начала полномасштабного вторжения наметился положительный тренд — средняя зарплата на портале выросла на 1 тыс. грн до 16 тыс. грн.

По информации work.ua, пятерка категорий, где предлагают самые высокие зарплаты, выглядит следующим образом:

недвижимость: 30 тыс. грн;

ТОП-менеджмент, руководство высшего звена: 30 тыс. грн;

транспорт, автобизнес: 22,5 тыс. грн;

продажи, закупки: 20 тыс. грн;

сельское хозяйство, агробизнес: 19,5 тыс. грн.

Наименее оплачиваемая, согласно базе вакансий work.ua, работа уборщиков — 8 тыс. грн, санитаров — 8,5 тыс. грн, посудомоечников — 9 тыс. грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения — по 10 тыс. грн. Для сравнения, минимальная зарплата в Украине в 2023 году составляет 6700 гривен. В течение 2023 минимальную заработную плату в Украине не планируют увеличивать.

Традиционно самые низкие зарплаты предлагают неквалифицированным рабочим Фото: КГГА

Статистика разных кадровых порталов может существенно отличаться, но тенденция роста зарплат находит подтверждение. На GRC.ua динамика средней зарплаты в вакансиях была следующей:

конец 2021 года: 17124 грн;

октябрь 2022: 13500 грн;

март 2023: 25880 грн.

Наталья Слинько, руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua, рассказала Фокусу, что отраслевые лидеры во время войны в базе grc.ua изменились как по составу, так и по уровню зарплаты. В октябре 2022 года ТОП-5 была следующей:

IT: 92100 грн;

ТОП-менеджмент: 48300 грн;

закупки: 32300 грн;

консалтинг: 28800 грн;

масс-медиа и искусство: 27700 грн

Даже во время войны работа в IT обещает лучшие зарплатные перспективы Фото: Unsplash

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Но в марте 2023 года, по словам собеседницы Фокуса, рейтинг возглавили ТОП-менеджеры, потеснив IT-специалистов, на третье место впервые за год поднялась банковская сфера и в пятерку вернулись маркетинг и бухгалтерия. То есть в марте 2023 года ТОП-5 отраслевых лидеров по уровню зарплат на grc.ua выглядит так:

ТОП-менеджмент: 73300 грн;

IT: 71700 грн;

банки, инвестиции, лизинг: 41 300 грн;

маркетинг, реклама, PR: 35200 грн;

бухгалтерия: 34900 грн.

В 2023 году перспективы роста зарплат имеют отличия в зависимости от отрасли, профессии и опыта. Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine, выделяет следующие направления, где ожидается лучшая динамика зарплат:

IT;

строительство, энергетика, добыча нефти и газа и другие отрасли, вовлеченные в восстановление и обеспечение жизнедеятельности страны

военные врачи, инженеры, психологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи и другие профессии, связанные с безопасностью и обороной страны;

бухгалтеры, аудиторы, финансовые менеджеры и другие специалисты, на которых возник большой спрос на рынке в связи с выездом за границу значительного количества работников.

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Однако рост спроса и, соответственно, лучшие зарплатные перспективы, ожидают прежде всего уже сложившихся специалистов со значительным опытом, тогда как для начала карьеры нынешние времена остаются не лучшими.

Как отметила в комментарии Фокусу Наталья Слинько, несмотря на то, что около 30% украинцев во время войны остались без работы, на рынке труда ощущается значительный дефицит профессиональных специалистов с опытом 5-8 лет, глубокой функциональной экспертизой и знаниями английского языка. Между тем, по словам собеседницы издания, спрос на работников без значительной профессиональной экспертизы снизился на 30% и зарплаты в таких вакансиях сохраняются на уровне осени-зимы 2022-2023 годов.

Ранее Фокус со ссылкой на новое исследование рассказывал, сколько украинцев уехало за границу, спасаясь от войны, и сколько из них, вероятно, не вернутся.