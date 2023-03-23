Потрібні люди. Кому в Україні платять вище за середнє й готові далі підвищувати зарплати

В Україні від початку повномасштабного вторгнення після довгої стагнації на ринку праці намітилася тенденція до зростання зарплат. Але це стосується не всіх. Фокус з’ясував, кому у 2023 році пощастить збільшити доходи.

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Офіційна статистика в Україні відносно рівня зарплат зупинилася у січні 2022 року — тоді середня зарплата по країні становила 14577 грн. Під час повномасштабної війни подібні дані не оприлюднюються й для розуміння ситуації доводиться спиратися на статистику кадрових порталів.

Як пише Фокус в своєму новому огляді "Більше роботи, менше грошей. Як і кому світить підвищення зарплат у 2023 році" відповідно до статистики кадрового порталу Work.ua протягом 2022 року середня заробітна плата в Україні не змінювалась і становила 15 тис. грн. Але у лютому 2023 року вперше після початку повномасштабного вторгнення намітився позитивний тренд — середня зарплата на порталі виросла на 1 тис. грн до 16 тис. грн.

За інформацією work.ua, п’ятірка категорій де пропонують найвищі зарплати виглядає наступним чином:

нерухомість: 30 тис. грн;

ТОП-менеджмент, керівництво вищої ланки: 30 тис. грн;

транспорт, автобізнес: 22,5 тис. грн;

продаж, закупівлі: 20 тис. грн;

сільське господарство, агробізнес: 19,5 тис. грн.

Найменш оплачуваною, відповідно до бази вакансій work.ua, є робота прибиральників — 8 тис. грн, санітарів — 8,5 тис. грн, посудомийників — 9 тис. грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання — по 10 тис. грн. Для порівняння: мінімальна зарплата в Україні в 2023 році становить 6700 гривень. Протягом 2023 року мінімальну заробітну плату в Україні не планують збільшувати.

Традиційно найнижчі зарплати пропонують некваліфікованим робітникам Фото: КГГА

Статистика різних кадрових порталів може суттєво відрізнятися, але тенденція зростання зарплат знаходить підтвердження. На GRC.ua динаміка середньої зарплати у вакансіях була наступною:

кінець 2021 року: 17124 грн;

жовтень 2022 року: 13500 грн;

березень 2023 року: 25880 грн.

Наталія Слинько, керівниця напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua, розповіла Фокусу що галузеві лідери під час війни в базі grc.ua змінились як по складу, так і по рівню зарплати. В жовтні 2022 року ТОП-5 була наступною:

ІТ: 92100 грн;

ТОП-менеджмент: 48300 грн;

закупівлі: 32300 грн;

консалтинг: 28800 грн;

мас-медіа та мистецтво: 27700 грн

Навіть під час війни робота в IT обіцяє найкращі зарплатні перспективи Фото: Unsplash

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Але в березні 2023 року, за словами співрозмовниці Фокусу, рейтинг очолили ТОП-менеджери, потіснивши ІТ-фахівців, на третє місце вперше за рік піднялась банківська сфера й у п’ятірку повернулися маркетинг і бухгалтерія. Тобто в березні 2023 року ТОП-5 галузевих лідерів за рівнем зарплат на grc.ua виглядає так:

ТОП-менеджмент: 73300 грн;

ІТ: 71700 грн;

банки, інвестиції, лізинг: 41300 грн;

маркетинг, реклама, PR: 35200 грн;

бухгалтерія: 34900 грн.

У 2023 році перспективи зростання зарплат мають відмінності в залежності від галузі, професії й досвіду. Анастасія Шевченко, генеральний менеджер Lugera Ukraine, виділяє наступні напрямки де очікується найкраща динаміка зарплат:

IT;

будівництво, енергетика, видобування нафти та газу та інші галузі, залучені до відновлення та забезпечення життєдіяльності країни

військові лікарі, інженери, психологи, серцево-судинні хірурги, кардіологи та інші професії, пов'язані з безпекою та обороною країни;

бухгалтери, аудитори, фінансові менеджери та інші спеціалісти, на яких утворився великий попит на ринку у зв`язку з виїздом за кордон значної кількості працівників.

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Проте зростання попиту й, відповідно, кращі зарплатні перспективи, очікують передусім вже сформованих фахівців зі значним досвідом, тоді як для початку кар’єри теперішні часи залишаються не найкращими.

Як зазначила в коментарі Фокусу Наталія Слинько попри те, що близько 30% українців під час війни залишились без роботи, на ринку праці відчувається значний дефіцит професійних фахівців з досвідом 5-8 років, глибокою функціональною експертизою й знаннями англійської мови. Тим часом, за словами співрозмовниці видання, попит на працівників без значної професійної експертизи знизився на 30% й зарплати у таких вакансіях зберігаються на рівні осені-зими 2022-2023 років.

Раніше Фокус з посиланням на нове дослідження розповідав, скільки українців виїхало за кордон, рятуючись від війни, й скільки з них, вірогідно, не повернуться.