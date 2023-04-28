Повестки для безработных: как и где военкоматы получают данные о мужчинах

В Украине заметно падает уровень официальной безработицы. Эксперты говорят: граждане не хотят тратить свое время. Кроме того, для военнообязанных мужчин есть вероятность получить повестку через Центр занятости.

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137,3 тыс. человек – это данные по количеству зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на апрель 2023 года. В Минэкономики объяснили, что у Украины сейчас есть безработные, чьи навыки не соответствуют требованиям рынка труда, и это так называемая структурная безработица. Об этом говорится в статье Фокуса "Безработицы больше нет. Почему украинцы больше не регистрируются в центрах занятости".

В материале говорится также о том, что украинцы не регистрируются для получения статуса безработного, ведь имеют неформальные доходы, а также из-за нежелания тратить время на походы в Центр занятости и консультации. По информации народного депутата Ярослава Железняка, сейчас 72% зарегистрированных безработных – это женщины.

На уровень безработицы повлияла мобилизация. Некоторые безработные теперь получили работу в Вооруженных силах Украины. Есть также доля лиц, которые не планируют обращаться в Центр занятости, ведь данные о зарегистрированных безработных мужчинах центр передает территориальным центрам комплектования (военкоматам).

Утвержденный "Порядок организации и ведения военного учета" содержит информацию о том, что ТЦК имеют право на доступ к данным военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. То есть, фактически через Центр занятости ТЦК получают информацию о мужчинах, которым потом передают повестки.

Сумма денежной помощи для безработных в Украине составляет от 1000 до 6700 грн в месяц. Выплата производится в течение 90 дней с момента регистрации в Центре занятости.

Ярослав Железняк подчеркнул: официальная статистика свидетельствует о падении количества безработных из-за сокращения времени выплат и несовершенства законодательства (в том числе, по отчетности по ЕСВ).

"Сейчас мало людей регистрируются безработными. Безработных больше, но люди не регистрируются, не видят в этом смысла", — говорит старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут рассчитывать на выплаты по частичной безработице, если на потерю части доходов повлияло полномасштабное вторжение России.

Напомним, статья закона 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит о том, что студенты дневной и дуальной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации. Но повести студентам представители ТЦКСП имеют право вручать.