Повістки для безробітних: як і де військкомати отримують дані про чоловіків

В Україні помітно падає рівень офіційного безробіття. Експерти кажуть: громадяни не хочуть витрачати свій час. Окрім того, для військовозобов'язаних чоловіків є вірогідність отримати повістку через Центр зайнятості.

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137,3 тис. осіб – це дані щодо кількості зареєстрованих безробітних в Україні станом на квітень 2023 року. В Мінекономіки пояснили, що Україна зараз має безробітних, чиї навички не відповідають вимогам ринку праці, і це так зване структурне безробіття. Про це йде мова у статті Фокусу "Безробіття більше немає. Чому українці більше не реєструються в центрах зайнятості".

У матеріалі йдеться також про те, що українці не реєструються для отримання статусу безробітного, адже мають неформальні доходи, а також через небажання витрачати час на походи до Центру зайнятості та консультації. За інформацією народного депутатата Ярослава Железняка, зараз 72% зареєстрованих безробітних – це жінки.

На рівень безробіття вплинула мобілізація. Деякі безробітні тепер отримали роботу у Збройних Силах України. Є також частка осіб, які не планують звертатися до Центру зайнятості, адже дані про зареєстрованих безробітних чоловіків центр передає територіальним центрам комплектування (військкоматам).

Затверджений "Порядок організації та ведення військового обліку" містить інформацію про те, що ТЦК мають право на доступ до даних щодо військовозобов'язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Тобто, фактично через Центр зайнятості ТЦК отримують інформацію про чоловіків, яким потім передають повістки.

Наразі сума грошової допомоги для безробітних в Україні складає від 1000 до 6700 грн на місяць. Виплата здійснюється впродовж 90 днів з моменту реєстрації в Центрі зайнятості.

Ярослав Железняк підкреслив: офіційна статистика свідчить про падіння кількості безробітних через скорочення часу виплат та, відверто, недосконалість законодавства (зокрема щодо звітності по ЄСВ).

"Зараз мало людей реєструються безробітними. Безробітних більше, але люди не реєструються, не бачать в цьому сенсу", — каже старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський.

Раніше Фокус писав, що українці можуть розраховувати на виплати з часткового безробіття, якщо на втрату частини доходів вплинуло повномасштабне вторгнення Росії.

Нагадаємо, стаття закону 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" говорить про те, що студенти денної та дуальної форми навчання мають право на відстрочку від мобілізації. Але повістки студентам представники ТЦКСП мають право вручати.