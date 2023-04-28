Безробіття більше немає. Чому українці більше не реєструються в центрах зайнятості

Рівень офіційного безробіття в країні стрімко зменшується, а держава розробила порядок надання компенсації роботодавцям, які візьмуть на роботу офіційно безробітних, що мають реєстрацію в Центрі зайнятості. Які преференції отримають компанії та чи вигідно реєструватися безробітним в Україні?

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Кабінет міністрів України ухвалив порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Як повідомили в Міністерстві економіки, відповідну Постанову затвердили на засіданні Кабінету Міністрів України 18 квітня 2023 року. Тим часом кількість офіційно безробітних в Україні стрімко знижується. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, офіційна кількість зареєстрованих безробітних станом на квітень дорівнює 137,3 тисяч осіб, тоді як рік тому зареєстрованих безробітних було вдвічі більше – 286,9 тис осіб. Що відбувається з безробіттям в Україні, і чи зможуть запроваджуються урядом пільги врятувати безробітних.

Безробіття та реєстрація. Про що кажуть цифри та чи свідчать про покращення

Офіційна статистика свідчить про зменшення рівня безробіття в країні. Наприклад, в лютому 2023 року в Державному центрі зайнятості були офіційно зареєстровані 156 тисяч безробітних, а вже в квітні – 137,3 тис осіб. Проте в Мінекономіки кажуть: в Україні високий рівень безробіття. Там пояснюють: справа в тому, що Україна зараз має безробітних, чиї навички не відповідають вимогам ринку праці. Це так зване структурне безробіття.

Ярослав Железняк вважає, що офіційна статистика свідчить про падіння кількості безробітних через скорочення часу виплат та недосконалість законодавства (у тому числі, щодо звітності по ЄСВ).

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Наразі отримувати допомогу зареєстровані безробітні можуть три місяці з моменту отримання статусу безробітного, а максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6700 грн.

"Зараз мало людей реєструються безробітними. Безробітних більше, але люди не реєструються, не бачать в цьому сенсу", — каже старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський.

Громадянам незручно ставати на облік та отримувати статус безробітного, особливо коли є неформальна зайнятість Фото: УНІАН

Деякі громадяни не реєструються, адже мають неформальні доходи, інші – через небажання витрачати час на походи до Центру зайнятості та консультації з чиновниками. Є й інша причина: небажання брати участь у суспільно корисних роботах, а саме це може відбуватися за направленням працівника центру зайнятості, згідно з затвердженим "Порядком реєстрації, пререєстрації безробітних".

Проте цікавий момент: 72% зареєстрованих безробітних – це жінки. На рівень безробіття певним чином вплинула мобілізація. Частина безробітних тепер отримала роботу у Збройних Силах України. Але є й інша причина, чому чоловіків — меншість.

Деякі чоловіки відмовляються від статусу безробітного, адже доступ до даних Центру зайнятості мають військкомати

Є також частка осіб, які не планують звертатися до Центру зайнятості, адже дані про зареєстрованих безробітних чоловіків центр передає територіальним центрам комплектування (військкоматам). Затверджений "Порядок організації та ведення військового обліку" містить інформацію про те, що ТЦК мають право на доступ до даних щодо військовозобов'язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Тобто, фактично через Центр зайнятості ТЦК отримують інформацію про чоловіків, яким потім передають повістки.

Пільга за ЄСВ. Чи потрібні роботодавцям податкові знижки та чи зменшать вони рівень безробіття

18 квітня уряд затвердив порядок надання компенсації суми ЄСВ роботдавцям, які влаштовують на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Йдеться про виплату компенсації у розмірі 50% фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштовану особу на нове робоче місце. Така компенсація виплачуватиметься роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Компенсація виплачуватиметься за умови, що строк працевлаштування становитиме не менше ніж на 2 роки, і виплачуватиметься кожний другий місяць впродовж цього періоду. Планується, що цей механізм запрацює вже у 2023 році.

Пільгу за ЄСВ отримають лише компанії, де офіційна зарплата — не менше 20,1 тис грн на місяць

Чи допоможе такий крок, як компенсація ЄСВ, знизити рівень безробіття, на що розраховують в уряді? Думки експертів розходяться.

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Володимир Дубровський вважає, що пропозиція компенсувати роботодавцям за умови найму безробітних 50% ЄСВ – крок у вірному напрямку. "Вважаю, що це варто робити, від ЄСВ треба позбавлятися, зараз це неможливо, не проведена пенсійна реформа. Але це обов’язково треба зробити. Пенсійна система себе віджила та скомпрометувала, її не варто зберігати, її треба позбавлятися, а ЄСВ, як частину системи, треба скасовувати", — каже експерт.

Одним з механізмів подолання безробіття в світі вважається надання громадянам можливості отримати нову кваліфікацію Фото: УНІАН

"Я не думаю, що така пільга кардинально змінить ситуацію. Україна потребує загальної реформи податкової системи та системи соціального страхування, яка ще залишається радянською і себе вже давно не виправдовує. Зараз дуже пригнічена ділова активність і досить сильно розвинувся тіньовий сектор, тому пільги вплинуть тільки на ті компанії, де не практикують платити в конвертах, а таких дуже небагато, і їх попит на робочу силу може бути обмеженим", — каже Віталій Шапран, екс-член Ради НБУ.

Зниження ЄСВ навряд чи стимулюватиме роботодавців до активного найму офіційно безробітних, кажуть експерти Фото: УНІАН

Податкова консультантка Олександра Томашевська зауважила: механізми компенсації і різноманітні "стимулюючі" працевлаштування безробітних заходи існують усі роки незалежності України, але працівника не наймають тільки тому, що він на біржі, а наймають за професійними якостями. "Якби компенсації бути таким дієвим інструментом, у нас не було б безробіття. На мій погляд, програми перекваліфікації чи підвищення кваліфікації тих, хто втратив роботу, — це крок до їхньої адаптації до нових вакансій. Зниження ЄСВ не покаже вагомих результатів", — впевнена Олександра Томашевська.

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