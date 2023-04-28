Безработицы больше нет. Почему украинцы больше не регистрируются в центрах занятости

Уровень официальной безработицы в стране стремительно уменьшается, а государство разработало порядок предоставления компенсации работодателям, которые примут на работу официально безработных, зарегистрированных в Центре занятости. Какие преференции получат компании и выгодно ли регистрироваться безработным в Украине?

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Кабинет Министров Украины принял порядки предоставления компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за создание новых рабочих мест и за прием на работу официально зарегистрированных безработных. Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующее постановление было утверждено на заседании Кабинета Министров Украины 18 апреля 2023 года. Между тем, количество официально безработных в Украине стремительно снижается. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, официальное количество зарегистрированных безработных по состоянию на апрель равно 137,3 тысячи человек, тогда как год назад зарегистрированных безработных было вдвое больше – 286,9 тыс. человек. Что происходит с безработицей в Украине, и смогут ли анонсированные правительством льготы спасти безработных.

Безработица и регистрация. О чем говорят цифры и есть ли улучшение

Официальная статистика свидетельствует об уменьшении безработицы в стране. Например, в феврале 2023 года в Государственном центре занятости было официально зарегистрировано 156 тысяч безработных, а уже в апреле – 137,3 тыс. человек. Однако в Минэкономики говорят: в Украине высок уровень безработицы. Там объясняют: дело в том, что в Украине сейчас есть безработные, чьи навыки не соответствуют требованиям рынка труда. Это так называемая структурная безработица.

Ярослав Железняк считает, что официальная статистика свидетельствует о падении количества безработных из-за сокращения времени выплат и несовершенства законодательства (в том числе, относительно отчетности по ЕСВ).

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В настоящее время получать пособие зарегистрированные безработные могут три месяца с момента получения статуса безработного, а максимальный размер пособия по безработице составляет 6700 грн.

"Сейчас мало людей регистрируются безработными. Безработных больше, но люди не регистрируются, не видят в этом смысла ", — говорит старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский.

Гражданам неудобно становиться на учет и получать статус безработного, особенно когда есть неформальная занятость Фото: УНИАН

Некоторые граждане не регистрируются, ведь имеют неформальные доходы, другие – из-за нежелания тратить время на походы в Центр занятости и консультации с чиновниками. Есть и другая причина: нежелание участвовать в общественно полезных работах, а именно это может происходить по направлению работника центра занятости, согласно утвержденному "Порядку регистрации, перерегистрации безработных".

Однако интересный момент: 72% зарегистрированных безработных – это женщины. На уровень безработицы определенным образом образом повлияла мобилизация. Часть безработных получили работу в Вооруженных Силах Украины. Но есть и другая причина, почему мужчины в меньшинстве.

Некоторые мужчины отказываются от статуса безработного, ведь доступ к данным Центра занятости есть у военкоматов.

Есть также доля лиц, которые не планируют обращаться в Центр занятости, ведь данные о зарегистрированных безработных мужчинах центр передает территориальным центрам комплектования (военкоматам). Утвержденный "Порядок организации и ведения военного учета" содержит информацию о том, что ТЦК имеют право на доступ к данным военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. То есть, фактически, через Центр занятости ТЦК получают информацию о мужчинах, которым потом передают повестки.

Льгота по ЕСВ. Нужны ли работодателям налоговые скидки и уменьшат ли они уровень безработицы

18 апреля правительство утвердило порядок предоставления компенсации суммы ЕСВ работодателям, устраивающим на работу официально зарегистрированных безработных. Речь идет о выплате компенсации в размере 50% фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенное лицо на новое рабочее место. Такая компенсация будет выплачиваться работодателям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат. Компенсация будет выплачиваться при условии, что срок трудоустройства составит не менее чем 2 года и будет выплачиваться каждый второй месяц в течение этого периода. Планируется, что этот механизм будет работать уже в 2023 году.

Льготу по ЕСВ получат только компании, где официальная зарплата — не менее 20,1 тыс. грн в месяц

Поможет ли такой шаг, как компенсация ЕСВ, снизить уровень безработицы, на что рассчитывают в правительстве? Мнения экспертов расходятся.

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Владимир Дубровский считает, что предложение компенсировать работодателям при найме безработных 50% ЕСВ – шаг в верном направлении. "Считаю, что это стоит делать, от ЕСВ надо избавляться, сейчас это невозможно, не проведена пенсионная реформа. Но это обязательно нужно сделать. Пенсионная система себя изжила и скомпрометировала, ее не стоит сохранять, от нее нужно избавляться, а ЕСВ, как часть системы, надо отменять», – говорит эксперт.

Одним из механизмов преодоления безработицы в мире считается предоставление гражданам возможности получить новую квалификацию. Фото: УНИАН

"Я не думаю, что такая льгота кардинально изменит ситуацию. Украина нуждается в общей реформе налоговой системы и системы социального страхования, которая еще остается советской и себя уже давно не оправдывает. Сейчас очень подавлена деловая активность и достаточно сильно развился теневой сектор, поэтому льготы повлияют только на те компании, где не практикуют платить в конвертах, а таких очень немного, и их спрос на рабочую силу может быть ограничен», – говорит Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ.

Снижение ЕСВ вряд ли будет стимулировать работодателей к активному найму официально безработных, говорят эксперты. Фото: УНИАН

Налоговая консультантка Александра Томашевская отметила: механизмы компенсации и разнообразные "стимулирующие" трудоустройство безработных мероприятия существуют все годы независимости Украины, но работника не нанимают только потому, что он на бирже, а нанимают по профессиональным качествам. "Если бы компенсации были таким действенным инструментом, у нас не было бы безработицы. На мой взгляд, программы переквалификации или повышения квалификации потерявших работу — это шаг к их адаптации к новым вакансиям. Снижение ЕСВ не покажет ощутимых результатов ", — уверена Александра Томашевская.

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