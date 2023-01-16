Деяким українцям виплачують допомогу з часткового безробіття: як отримати допомогу

Під час воєнного стану стану українці можуть розраховувати на виплати з часткового безробіття, якщо на втрату частини доходів вплинуло повномасштабне вторгнення Росії.

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В Україні деяким громадянам доступна виплата допомоги з часткового безробіття. Про це розповіли у пресслужбі Державного центру зайнятості.

Хто може оформити виплати

Насамперед українці, які залишилися без частини свого заробітку під час війни. При цьому оформити допомогу можуть як наймані працівники, так і ФОП.

На виплати мають право працівники, які втратили частину свого заробітку у зв'язку з:

надзвичайним чи воєнним станом у країні;

запровадженням карантину;

проблемами економічного чи технологічного характеру;

виникненням надзвичайної ситуації.

Чи є критерії для оформлення допомоги

Так, працівник чи ФОП повинні відповідати деяким критеріям, наприклад:

тривалість робочого дня та доходу повинні скоротитися не менше ніж на 30%;

для найманих працівників діють такі самі умови щодо скорочення робочого дня і зарплати. Але часткова втрата роботи має бути на рівні щонайменше 20% чисельності персоналу;

протягом пів року до виникнення описаних вище проблем ФОП повинні сплатити за себе та за своїх працівників усі податкові внески, а також сплатити зарплату всьому персоналу.

Важливо розуміти, що не видати виплату з тимчасового безробіття можуть, якщо заборгованість із зарплати та податків виникла ще до війни. Тоді без виплати залишать як підприємця, так і його працівників.

Також виплати не належать працівникам підприємства, яке перебуває у процесі ліквідації, санації або вже визнано банкрутом. Також оформити допомогу не вийде:

працівникам, які відмовилися від тимчасового переведення на іншу роботу;

якщо люди працюють за сумісництвом;

якщо підприємство офіційно перебувають у простої або у відпустці, а за працівниками не збережено зарплати.

Раніше Фокус писав, як війна та інфляція вплинули на середній розмір пенсій в Україні. Так, за словами голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, пенсійні виплати українців скоротилися на 8,5%. Це при тому, що український уряд вживав термінових заходів для пом'якшення впливу економічного спаду через війну.

Також Фокус у своєму матеріалі "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року і чому зростають ціни" з'ясовував, яка інфляція очікується у 2023 році і що відбувається із цінами на продукти зараз.