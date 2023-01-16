Некоторым украинцам выплачивают пособие по частичной безработице: как получить помощь

Во время военного положения украинцы могут рассчитывать на выплаты по частичной безработице, если на потерю части доходов повлияло полномасштабное вторжение России.

Related video

В Украине некоторым гражданам доступна выплата пособий по частичной безработице. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного центра занятости.

Кто может оформить выплаты

Прежде всего украинцы, которые остались без части своего заработка во время войны. При этом оформить пособие могут как наемные работники, так и ФЛПы.

На выплаты имеют право работники, потерявшие часть своего заработка в связи с:

чрезвычайным или военным положением в стране;

введением карантина;

проблемами экономического или технологического характера;

возникновением чрезвычайной ситуации.

Есть ли критерии для оформления пособия

Да, работник или ФЛП должны отвечать некоторым критериям, например:

длительность рабочего дня и дохода должны сократиться не менее чем на 30%;

для наемных работников действуют те же условия по сокращению рабочего времени и зарплаты. Но частичная потеря работы должна быть на уровне не менее 20% численности персонала;

в течение полугода до возникновения описанных выше проблем ФЛП должны уплатить за себя и за своих работников все налоговые взносы, а также выплатить зарплату всему персоналу.

Важно понимать, что не выдать выплату по временной безработице могут, если задолженность по зарплате и налогам возникла еще до войны. Тогда без выплаты оставят как предпринимателя, так и его работников.

Также выплаты не положены работникам предприятия, которое находится в процессе ликвидации, санации или уже признано банкротом. Также оформить пособие не получится:

у работников, которые отказались от временного перевода на другую работу;

если люди работают по совместительству;

если предприятие официально находятся в простое или в отпуске, а за работниками не сохранена зарплата.

Ранее Фокус писал, как война и инфляция повлияли на средний размер пенсий в Украине. Так, по словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пенсионные выплаты украинцев сократилась на 8,5%. Это при том, что украинское правительство принимало срочные меры для смягчения влияния экономического спада из-за войны.

Также Фокус в своем материале "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года и почему растут цены" выяснял, какая инфляция ожидается в 2023 году и что происходит с ценами на продукты сейчас.