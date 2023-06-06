В Кабмине озвучили зарплаты министров: кто получил больше всех в мае

По информации правительства, самым высокооплачиваемым госслужащим по итогам мая стал заместитель госсекретаря Владимир Федорчук.

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В течение мая 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заработал 67 439 грн зарплаты (начислено 83 776 грн). В частности, должностной оклад главы правительства составил 53 729 грн, а еще 30 046 грн он получил за командировки. Сумма удержанных налогов составила 16 336 грн, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Что с зарплатами министров

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина получила за месяц 66 764 грн (начислено 82 936 грн).

Зарплата вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук составила 66 320 грн. С этих денег были оплачены налоги на сумму 16 065 грн.

Вице-премьеру по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову заплатили 68 408 грн (начилисли 84 979 грн).

Заработная плата вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова составила 66 913 грн. Сумма удержанных налогов — 16 209 грн.

Зарплата других сотрудников Кабмина составила:

министра Кабмина Олег Немчинов – 69 566 грн (начислили 86 417 грн);

государственного секретаря Александра Яремы – 84 573 грн (105 059 грн);

первого заместителя секретаря Константина Марьевича – 67 655 грн (84 044 грн);

замсекретаря Олега Войтовича – 69 256 грн (86 032 грн);

замсекретаря Павла Полянского – 73 497 грн (91 300 грн);

замсекретаря Игоря Яременко – 58 202 грн (72 300 грн);

замсекретаря Владимира Федорчука – 151 364 грн (188 029 грн).

Напомним, Верховная Рада 10 апреля 2023 года проголосовала за поправку депутата Дмитрия Разумкова к законопроекту №8312. Она предусматривает, что во время действия военного положения зарплаты госслужащих и работников госпредприятий ограничиваются потолком в десять минимальных зарплат (67 тыс. грн).

Также Фокус писал, в каких сферах в Украине уже происходит рост зарплат несмотря на войну.