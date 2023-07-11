Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кого это касается
В ПФУ заявили, что такую льготу можно получить в течение года с месяца определения такого права. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы.
Пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в сельской местности могут получить льготу. Речь идет о скидке в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Сообщается, что скидка не предоставляется членам семьи льготника. Таким образом, право на льготу имеют пенсионеры, которые ранее работали:
- педагогическими работниками;
- медицинскими и фармацевтическими работниками;
- специалистами по защите растений;
- работниками музеев, библиотек;
- работниками государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Как получить льготу
В ПФУ отмечают, что для получения льготы среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода, в расчете на одного человека, не должен превышать величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В этом году — это 3760 гривен.
Сообщается, что таким образом пенсионерам нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку или записи в трудовой книжке, которые содержат данные о работе в сельской местности по отдельным специальностям. На основании этих документов информацию о льготнике вносят в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).
Также в сообщении сказано, что пенсионерам, состоящим на учете в Реестре нужно предоставить заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Пенсионер может подать заявление и необходимые документы в ПФУ:
- лично, через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".
Напомним, пенсионную помощь могут перестать выплачивать тем пенсионерам, которые не пройдут физическую идентификацию в отделениях "Ощадбанка". Это нужно делать каждые полгода.