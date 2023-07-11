Индексация пенсий с 1 июля: кто из украинцев получил солидную прибавку

Обновленные пенсии, как сообщили в Пенсионном фонде, украинцы получат в течение июля, в установленные для пенсионных выплат даты.

В первый день июля некоторым украинцам автоматически переписали размер получаемой пенсии. Средний размер повышения составил 1 020,71 грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Интересно, что наибольшее среднее повышение получили граждане, которым пенсионные выплаты назначали в рамках Закона "О статусе народного депутата Украины". По данным госструктуры, сразу у 659 человек пенсии в среднем выросли на 1 450,98 грн.

"Перерасчет происходил согласно постановлению правительства от 24 февраля 2023 года №168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году", — отметили в Пенсионном фонде.

При этом среднее повышение пенсий согласно Закону "О государственной службе", составляет 1046,70 грн (пересчет провели для 16 989 украинцев). Повышение назначенных по Закону "О службе в органах местного самоуправления" пенсий получили 1574 человека. У этих граждан ежемесячные выплаты будут большими на 634,89 грн.

Также перерасчет коснулся 197 граждан, пенсии которым назначили по закону "О научной и научно-технической деятельности" — в среднем повышение составляет 422,51 грн.

Как ошибка в трудовой книжке может лишить пенсии и стажа

Недавно в Пенсионном фонде рассказали, как правильно заполнять трудовую книжку:

в ней должна быть соответствующая запись о приеме на работу гражданина с датой, названием должности, названием организации или предприятия, номером и датой приказа, подписью руководителя и его инициалами (ФИО), печатью;

должна быть полная запись об изменении названия предприятия или о реорганизации, если такие изменения происходили;

Кроме того, в трудовой книжке нельзя писать разными чернилами, а записи о приеме или увольнении лучше оформлять отдельной строкой.

Ранее Фокус уже объяснял, на какие виды пенсионных выплат могут рассчитывать украинцы и как можно в определенный момент изменить одни выплаты на другие, если это необходимо.

Также напомним, что недавно в ПФУ предупредили, кому придется вернуть 20% от своих выплат. Как сообщили в ведомстве, это коснется тех граждан, которые не соблюдает определенные условия для выдачи пенсии.