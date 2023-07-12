Инфляция в Украине стремительно снижается: почему так происходит во время войны

В Национальном банке Украины рассказали о факторах, которые способствуют замедлению роста инфляции в Украине даже несмотря на продолжающуюся войну.

Тенденция к замедлению инфляционных процессов в Украине сохранилась и в первый месяц лета 2023 года. Причина: больше предложение продовольствия и топлива, спад мировых цен на товарных рынках. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор отмечает, что показатели потребительской инфляции в годовом исчислении снизились до 12,8% с 15,3% в мае.

"Низкие темпы были обусловлены большим предложением продовольствия и топлива, снижением мировых цен на товарных рынках, а также улучшением инфляционных и курсовых ожиданий на фоне устойчивой ситуации на наличном валютном рынке", — отметили в НБУ.

По данным НБУ, подорожание обработанных продовольственных товаров замедлилось до 14,7%. Такая динамика, прежде всего, отражала снижение давления на расходы бизнеса, в частности на логистику, а также сырье и энергию, учитывая их достаточное предложение. В частности, медленнее росли цены на хлеб и хлебопродукты. А еще, на фоне снижения мировых цен и слабого спроса, снизились темпы подорожания молочных продуктов, а подсолнечное масло в годовом исчислении даже подешевело. Устойчивая курсовая политики способствовала снижению темпов роста цен на продукты, которые чаще всего импортируются.

Темпы роста цен на сырые продукты питания тоже снижаются. Показатель снижения, по данным НБУ, составил 18,2%. Так, подорожание молока, свинины и курятины происходило плавно благодаря сдержанному спросу, а стоимость яиц сдерживалась на фоне растущего предложения. Низкие экспортные цены достаточные запасы зерновых сдерживали подорожание круп и муки. Также фиксируется спад в подорожании сахара, поскольку снизились мировые цены, а внутренний рынок не испытывает дефицита в этом продукте. Также в Нацбанке добавляют, что благодаря достаточному предложению и устойчивой ситуации на валютном рынке, медленнее росли и цены на овощи и фрукты.

Что будет с инфляцией дальше

Как объяснил в своем Telegram-канале глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев, уже в июле потенциал к дальнейшему сокращению годовой инфляции с июля будет исчерпан, поскольку исчезнет эффект от высшей базы сравнения в 2022 году. Более того, на инфляционные процессы начнут влиять эффекты, связанные с возвратом довоенных налогов на топливо и подрывом Каховской ГЭС.

Во втором полугодии инфляция должна стабилизироваться в пределах 13-14%. Но есть и хорошая новость: более быстрая дезинфляция будет катализировать принятие ожидаемого решения правлением НБУ по снижению процентной ставки уже на ближайшем заседании. Оно состоится 27 июля", — написал политик.

Напомним, ранее Фокус подробно объяснял, как государство хочет уберечь накопления украинцев от инфляции и сработает ли этот план. Также отметим, что несмотря на замедляющуюся инфляцию, в Украине к концу лета таки могут подорожать некоторые продукты.