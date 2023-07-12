Впервые за три года: платежный баланс РФ ушел в "минус" на $2 миллиарда, — росСМИ

Более чем через год с момента полномасштабного вторжения в Украину платежный баланс Российской Федерации оказался в дефицитной зоне.

Бесконечное финансирование войны против Украины и международные санкции за попытки завоевать страну, похоже, дорого обходятся бюджету агрессора. Как сообщает российский "Интерфакс", текущий счет платежного баланса РФ превратился в отрицательный — минус 1,4 млрд долл.

Сообщается, что счет платежного баланса стал отрицательным в первый месяц лета. В последний раз такое происходило с РФ три года назад, то есть в относительно мирное для агрессора время. Так, в августе 2020 года дефицит был на уровне 1,4 млрд долл, а в июне того же года – 4,4 млрд долл.

В публикации отмечается, что текущие операции пока что еще имеют положительный баланс. В первом полугодии 2023 года он составил 20,2 млрд долл — это почти в восемь раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда цифры были на уровне 147,6 млрд долларов.

Что происходит в РФ

Как обычно, россиянам вряд ли расскажут всю правду. Например, Центробанк России уже поспешил объяснить, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в первом полугодии 2023 года обусловлен уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта.

"Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предыдущих лет из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры российского экспорта", — отметило руководство Центробанка.

При этом стоимость импорта товаров в период с января по июнь, как убеждают в Центробанке — выросла. А дефицит баланса появился и увеличивается на фоне возобновления импорта услуг, в частности благодаря оживлению заграничных поездок россиян на отдых.

Примечательно также и то, что демонстрирует падение баланс внешней торговли товарами РФ. По данным журналистов, он стал меньше в 3,3 раза в первом полугодии 2023 года и составил 54,3 млрд долл, хотя в 2022 было 179,8 млрд долл.

Напомним, ко всем бедам у России еще и наметились проблемы с продажей энергоресурсов. Так, по информации Reuters, с января по июнь 2023 года РФ, торгуя нефтью и газом заработала только 37,4 млрд долл — на 47% меньше по сравнению с этим же периодом в 2022.

К слову, не так давно Фокус узнавал, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины.