Кризис близко: в России рекордными темпами увеличивается дефицит бюджета

Значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении важнейших экспортных поставок нефти и газа РФ серьезно ударили по государственной казне.

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На фоне продолжения полномасштабной войны против Украины дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов РФ.

Что происходит

Судя по данным, в 2022 году профицит бюджета России составлял 1,13 трлн рублей, но с тех пор значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении важнейших экспортных поставок нефти и газа, сильно подкосили доходы Кремля.

По информации Минфина, общие государственные доходы России за первый квартал снизились на 20,8% по сравнению с 2022 годом и составили 5,7 трлн рублей, на фоне снижения доходов от энергетики на 45% — до 1,64 трлн рублей. В то же время расходы увеличились до 8,1 трлн рублей.

В марте 2023 года в России был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита в 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.

При этом, как сообщает издание "Интерфакс", доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы – 29 трлн 55,6 млрд рублей.

Российский рубль летит в пропасть

6 апреля 2023 года на Мосбирже было зафиксировано самое низкое его значение начиная с апреля прошлого года. Так, российская национальная валюта упала по отношению к доллару до 80 рублей.

Аналитик ПСБ Егор Жильников рассказал журналистам "Интерфакса", что на ситуацию с рублем влияет несколько факторов. Например, задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт на территорию России. Кроме того, на территории РФ наблюдается повышенный спрос на валюту у банков, поэтому начался всплеск в объемах операций своп с Центробанком.

"В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок", — рассказал он.

Как сообщалось, война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов. В конце зимы 2023 года издание The Bell сообщало, что в РФ хотят увеличить налоги для бизнеса, чтобы пополнять бюджет на фоне дефицита. Вся экономика РФ в таком случае вынуждена будет в 2023 году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль.