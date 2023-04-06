Санкции работают: курс рубля упал до рекордного минимума за последний год

В ходе торгов, которые проходили 6 апреля, российская национальная валюта упала по отношению к доллару до 80 рублей. Аналогичный "рекорд" зафиксирован по отношению к евро — 87,7 руб.

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Курс рубля в последние месяцы устраивает валютные качели. Его значение уменьшается уже долгое время, а 6 апреля 2023 года зафиксировано самое низкое его значение начиная с апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в ходе торгов российский рубль упал по отношению к доллару до 80 рублей.

Что происходит с рублем?

Аналитик ПСБ Егор Жильников рассказал журналистам "Интерфакса", что на ситуацию с рублем влияет несколько факторов. Например, задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт на территорию России. Кроме того, на территории РФ наблюдается повышенный спрос на валюту у банков, поэтому начался всплеск в объемах операций своп с Центробанком.

"В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок", — рассказал он.

Тем временем евро 6 апреля приблизился к 88 рублям и на максимуме стоил 87,7 рубля — это на 0,4 рубля выше цены закрытия накануне. В последний раз европейская валюта достигла отметки 88 рублей в апреле 2022 года.

К слову, как пишет агентство Bloomberg, спустя почти год после введения масштабных санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, китайский юань заменил американский доллар на финансовых рынках России.

Отмечается, что изменения начались сразу после того, как международные ограничения коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах

Когда развалится экономика РФ

Экономический спад в России начался в 2022 году, и негативные явления продолжатся весь 2023 год. Так, 6 марта 2023 года экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран рассказал Фокусу, что экономика агрессора серьезно пострадает при условии длительного периода низких цен на нефть.

"Экономика РФ может умереть и без девальвации, при длительной низкой цене на нефть. Но если цена на нефть будет держаться 40-50 долларов за баррель длительное время, то и рубль долго не устоит. Но девальвация рубля – это, скорее, иллюстрация – внешнее проявление происходящего внутри их экономики и инфляционный фактор, чем фундаментальное давление на россиян", — отметил он.

Как сообщалось, война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.