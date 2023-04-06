Санкції працюють: курс рубля впав до рекордного мінімуму за останній рік

Під час торгів, які проходили 6 квітня, російська національна валюта впала щодо долара до 80 рублів. Аналогічний "рекорд" зафіксований по відношенню до євро — 87,7 руб.

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Курс рубля в останні місяці влаштовує валютну гойдалку. Його значення зменшується вже довгий час, а 6 квітня 2023 року зафіксовано найнижче значення, починаючи з квітня минулого року. Про це свідчать дані Мосбіржі.

Так, під час торгів російський рубль упав щодо долара до 80 рублів.

Що відбувається з рублем?

Аналітик ПСБ Єгор Жильников розповів журналістам "Інтерфаксу", що на ситуацію з рублем впливає кілька факторів. Наприклад, затримки в експортних потоках, а також імпорт, що відновлюється, на територію Росії. Крім того, на території РФ спостерігається підвищений попит на валюту у банків, тому почався сплеск в обсягах операцій своп з Центробанком.

"По-третє, це подальше зниження Мінфіном продажів валюти на тлі зростання нафтових котирувань", — розповів він.

Тим часом євро 6 квітня наблизився до 88 рублів і на максимумі коштував 87,7 руб. — це на 0,4 рубля вище за ціну закриття напередодні. Востаннє європейська валюта досягла позначки 88 рублів у квітні 2022 року.

До речі, майже через рік після введення масштабних санкцій проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну, китайський юань замінив американський долар на фінансових ринках Росії.

Зазначається, що зміни розпочалися відразу після того, як міжнародні обмеження торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази у доларах та інших валютах.

Коли розвалиться економіка РФ

Економічний спад у Росії почався у 2022 році, і негативні явища триватимуть весь 2023 рік. Так, 6 березня 2023 року економіст, колишній представник Ради НБУ Віталій Шапран розповів Фокусу, що економіка агресора серйозно постраждає за умови тривалого періоду низьких цін на нафту.

"Економіка РФ може померти і без девальвації, при тривалій низькій ціні на нафту. Але якщо ціна на нафту триматиметься 40-50 доларів за барель тривалий час, то й рубль довго не встоїть. Але девальвація рубля — це швидше ілюстрація — зовнішній прояв того, що відбувається всередині їхньої економіки, та інфляційний фактор, ніж фундаментальний тиск на росіян", — зазначив він.

Як повідомлялося, війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.