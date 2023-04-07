Криза близько: у Росії рекордними темпами збільшується дефіцит бюджету

Значні витрати на війну проти України та західні санкції щодо найважливіших експортних поставок нафти та газу РФ серйозно вдарили по державній скарбниці.

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На тлі продовження повномасштабної війни проти України дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів). Про це свідчать дані міністерства фінансів РФ.

Що відбувається

Судячи з даних, у 2022 році профіцит бюджету Росії становив 1,13 трлн рублів, але відтоді значні витрати на війну проти України та західні санкції щодо найважливіших експортних поставок нафти та газу сильно підкосили доходи Кремля.

За інформацією Мінфіну, загальні державні доходи Росії за перший квартал знизилися на 20,8% порівняно з 2022 роком і склали 5,7 трлн. рублів, на тлі зниження доходів від енергетики на 45% — до 1,64 трлн. У той самий час витрати збільшилися до 8,1 трлн рублів.

У березні 2023 року в Росії був зафіксований профіцит у розмірі 181 млрд рублів після дефіциту 821 млрд рублів у лютому і 1,76 трлн рублів у січні.

При цьому, як повідомляє видання "Інтерфакс", доходи федерального бюджету в 2023 році заплановані в розмірі 26 трлн 130,3 млрд рублів, витрати – 29 трлн 55,6 млрд рублів.

Російський рубль летить у прірву

6 квітня 2023 року на Мосбіржі було зафіксовано найнижче його значення, починаючи з квітня минулого року. Так, російська національна валюта впала по відношенню до долара до 80 рублів.

Аналітик ПСБ Єгор Жильников розповів журналістам "Інтерфаксу", що на ситуацію з рублем впливає кілька факторів. Наприклад, затримки в експортних потоках, а також імпорт, що відновлюється, на територію Росії. Крім того, на території РФ спостерігається підвищений попит на валюту у банків, тому почався сплеск обсягів операцій своп з Центробанком.

"По-третє, це подальше зниження Мінфіном продажів валюти на тлі зростання нафтових котирувань", — розповів він.

Як повідомлялося, війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів. В кінці зими 2023 видання The Bell повідомляло, що в РФ хочуть збільшити податки для бізнесу, щоб поповнювати бюджет на тлі дефіциту. Вся економіка РФ у такому разі змушена буде в 2023 доплатити 1,8 трильйона рублів податку на прибуток.