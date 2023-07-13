Пенсии за границей: как украинцам не потерять право на выплаты до конца года

До 31 декабря пенсионерам в других странах необходимо пройти специальную идентификацию. Сделать это можно легко при помощи двух способов.

Украинские пенсионеры, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены выехать за границу, обязаны будут пройти идентификацию, чтобы выплаты продолжились. Об этом сообщает издание NV.

До 31 декабря 2023 года должна произойти физическая идентификация граждан, которые временно проживают в другой стране, пока в Украине продолжаются военные действия. Это позволит им дальше получать пенсионные выплаты.

Пройти ее можно дистанционно при помощи двух следующих способов:

Сервис Дія.Підпис. Он доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого гражданам необходимо войти в личный электронный кабинет;

Также засвидетельствовать свое новое временное место проживания можно при помощи консульского должностного лица в стране, где находится пенсионер.

Обязательно заняться этим вопросом до конца текущего года, чтобы потом не возникло проблем с Пенсионным фондом Украины.

Пенсии за границей: как оформить

В том случае, если гражданин выехал за пределы Украины и достиг пенсионного возраста уже в другой стране, тогда нужно воспользоваться официальным сайтом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это позволит дистанционно оформить выплаты.

С недавних пор пенсионеры, которые проживают за границей могут получать выплаты международными переводами через "Укрпошту". Речь идет о выплатах для украинцев за границей, которые в Украине получали деньги в наличной форме. Об этом сообщили в апреле 2023 года в пресс-службе Минреинтеграции.

Напомним, 11 июля сообщалось, кто из украинцев получил солидную прибавку во второй месяц лета. Средний размер повышения составил 1 020,71 грн, которые начнут поступать в течении июля.