Повышение цен на топливо: сколько стоит бензин, газ и дизель в июле (инфографика)

После возвращения НДС в Украине могут вырасти цены на топливо в среднем вырастут от 5 до 7 грн на литре. Это повлечет и подорожание товаров, продуктов питания.

По состоянию на 13 июля средняя цена бензина А-95 в Украине составляла 47,93 грн/л, когда подорожает топливо снова, пока чиновники не прогнозируют. О ситуации на рынке сообщил портал"Минфин".

Дефицит горючего на заправках в Украине не наблюдается. В среднем стоимость бензина в Украине 13 июля реализовывали по таким ценам.

бензин А-95 премиум — 50,01 грн/л

бензин А-95 — 47,93 грн/л

бензин А-92 — 45,22 грн/л

Фото: Портал Мінфін

Цена на дизельное топливо составляет на уровне 47 грн/л. Автомобильный газ стоит 23,39 грн/л.

Фото: Портал Мінфін

Цены на топливо с 1 июля, как прогнозировали специалисты, начали расти. Андрей Дума, депутат Львовского облсовета, считает, что колебания цен на топливном рынке Украины не является критическим. По его мнению, это не приведет к перебоям с поставками. Он считает, что после возвращения НДС вырастут цены на топливо в среднем вырастут от 5 до 7 грн на литре. Это повлечет и подорожание товаров, продуктов питания. У перевозчиков вырастут расходы на логистику, поэтому и будет наблюдаться соответствующая тенденция.

Цены на топливо в Украине: прогноз Минэкономики на июль

В Минэкономики прогнозируют незначительное подорожание дизтоплива и бензина в Украине. До конца июля возможно поднятие цены на 5 грн/л и 7-8 грн/л соответственно. По мнению руководителя ведомства Юлии Свириденко, в министерстве не видят причин для резкого роста стоимости, ведь нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе "залит ресурсом". В государстве достаточные запасы горючего. Отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен в Украине.

Восстановление НДС на топливо

В Украине с 1 июля запланировали восстановить 20% НДС на топливо. По мнению представителей Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), это спровоцирует рост цен на АЗС и активизацию схем, касающихся налоговых "скруток". НАУ предлагает выровнять ставку акциза на уровне 180 евро/1000 л для всех моторных топлив, а НДС оставить на уровне 7%.

В Ассоциации заявили, что такая альтернатива позволит повысить поступления в государственный бюджет. Соответствующие действия якобы помогут избежать значительного подорожания цен и не допустить в Украине роста нелегальных схем на рынке топлива.

Напомним, 13 июля украинцам объяснили, стоит ли ждать резкого подорожания топлива. Депутат и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, от чего зависят цены на топливо на украинских АЗС.