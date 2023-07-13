Больше 10 тысяч гривен: скольким украинцам платят такие пенсии (инфографика)

Как сообщили в Пенсионном фонде, из почти что 10 миллионов украинцев самые большие пенсии получают больше 1 миллиона граждан.

Многие украинцы жалуются на маленький размер пенсии, которого едва хватает на то, чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги. Но есть и такие граждане, которые после выхода на заслуженный отдых получают довольно неплохую пенсию. Так, по состоянию на 1 июля 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,1 миллиона украинцев, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

При этом, по информации госструктуры, многие украинцы получают пенсии до четырех тысяч гривен. Размер пенсионных выплат распределился так:

до 2 000 гривен получают 63 674 человека, средняя пенсия составляет 1 227,80 гривен;

от 2 001 до 3 000 гривен — 3 107 388 человек, размер средней пенсии — 2 619,19 гривен;

от 3 001 до 4 000 — 2 243 433 человека, средняя пенсия — 3 547,2 гривен;

от 4 001 до 5 000 — 1 585 453 человека, средняя пенсия — 4 406,61 гривен,

от 5 001 до 10 000 — 2 452 277 человек, средняя пенсия — 6 833,81 гривен,

более 10 000— 1 100 111 человек, средняя пенсия у которых — 14 660,48 гривен.

В Пенсионном фонде показали, какие пенсии получают украинцы Фото: Пенсионный фонд

Где в Украине самые высокие пенсии

В июле 2023 года самые большие пенсии получили жители Киева. Им государство заплатило по 7 190 гривен. В Донецкой и Луганской областях выплаты чуть ниже — 6 601 гривна и 6 295 гривен соответственно. А пенсионера, которые проживают в Днепропетровской области, выплатили 6 240 гривен.

При этом самые низкие пенсии, по данным ПФУ, выплачивают в Тернопольской области — всего 4 023 грн.

Как оформить пенсию за границей

Если кто-то из украинцев выехал за границу и уже там достиг пенсионного возраста, тогда таким гражданам нужно зайти на официальный сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины. На нем все выплаты можно оформить дистанционно. Это позволит дистанционно оформить выплаты.

Кроме того недавно стало известно, что пенсионеры, которые проживают за границей, могут получать выплаты международными переводами через "Укрпошту". Речь идет о выплатах для украинцев за границей, которые на Родине получали деньги в наличной форме.