По семь тысяч ежемесячно: где в Украине получают самые высокие пенсии
По информации Пенсионного фонда, в Украине более 10 миллионов пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат в стране составляет 5 311 гривен.
В Украине в течение 2023 года несколько раз проиндексировали пенсии для пожилых граждан. То есть выплаты у некоторых украинцев увеличились. Так, по данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на июль 2023 года самые большие пенсии получают жители Киева — 7 190 гривен.
Немногим меньше платят в Донецкой и Луганской областях — 6 601 гривну и 6 295 гривен соответственно. Пенсионеры, которые проживают в Днепропетровской области, получают 6 240 гривен.
Где самые низкие пенсии в Украине
По информации ПФУ, низкий уровень пенсионных выплат зафиксирован в трех регионах Украины. А именно:
- в Тернопольской области — 4 023 грн;
- в Закарпатской — 4 199 грн;
- в Черновицкой — 4 211 грн.
Сколько в Украине пенсионеров?
По состоянию на 1 июля Пенсионный фонд насчитал 10,552 млн пенсионеров. Размер средней выплачиваемой пенсии составляет 5 311 гривен.
Накопительные пенсии в Украине: что известно
Не секрет, что действующая солидарная система пенсий в Украине существует только за счет дотаций из государственного бюджета. Поэтому уже давно ведутся разговоры о введении трехуровневой пенсионной системы. Но второй уровень — обязательные пенсионные накопления — пока что так и не ввели.
Тем временем у народных депутатов есть идея об обязательном участии работающих граждан до достижения ими 55 возраста в системе накопительного пенсионного обеспечения. А работодателей, в рамках законопроекта №9212, хотят обязать уплачивать пенсионных взносы в пользу таких наемных работников.
Так, согласно проекту закона, работодатели будут платить:
- 1% от размера заработной платы работников — в 2023 году;
- 1,5 % — в 2024 году;
- 2 % — в 2025 году.
При этом таки взносы финансироваться параллельно с государством счет денег из государственного бюджета Украины. Размер ЕСВ останется на прежнем уровне— 22%, а накопительный взнос внесут в состав единого социального взноса.
Напомним, недавно Фокус писал, на какую доплату к пенсиям могут рассчитывать украинцы со сверхнормативным стажем. Также напомним, что пенсионеры-украинцы за рубежом могут потерять право на пенсию, если не выполнят важное условие.