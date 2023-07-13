Доплата к пенсии за сверхнормативный стаж в 2023 году - сколько можно получить

Рассказываем, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать украинцы, у которых стаж намного выше страховой нормы.

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Пенсионеры в Украине со стажем, который превышает страховую норму, могут рассчитывать на доплату к пенсии. Прибавку начисляют за каждый отработанный сверх необходимого стажа год. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

У кого есть право на доплату

Доплачивать должны украинцам с необходимым трудовым стажем. Для мужчин и женщин он разный, а именно:

у мужчин — более 35 лет стажа;

у женщин — более 30 лет стажа.

Доплаты насчитывают тем пенсионерам, которые получат пенсию по возрасту. Информация о стаже должна быть занесена в трудовую книжку.

Сколько доплатят

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Сейчас прожиточный минимум для граждан, которые утратили работоспособность составляет 2 093 гривны. А значит, размер доплаты составит всего 20,93 гривны.

Эта сумма добавляется за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. Значит, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще плюс пять лет, то к пенсии ему доплатят чуть больше 104 гривен.

При этом пенсионерам, которые все еще работают, во время роста прожиточного минимума доплату за стаж сверх нормы пересчитают уже после того, ка кони уволятся.

Кому пересчитали пенсии с 1 июля

По данным ПФУ, перерасчет коснулся:

16 989 пенсионеров, которые получают выплаты в рамках закона "О государственной службе". В среднем выплаты увеличился 1046,70 грн;

659 пенсионеров, которые вышли на пенсию согласно закону "О статусе народного депутата Украины" — у них пенсии подросли на 1450,98 грн;

1574 пенсионеров, которые получают пенсию по закону "О службе в органах местного самоуправления" — перерасчет составил 634,89 грн;

197 пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых благодаря закону "О научной и научно-технической деятельности" — выплаты у них увеличились на 422,51 грн.

В общем, как сообщает госструктура, июльский перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров, а средний размер повышения составил 1 020,71 гривен.

Напомним, в 2023 году некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии. Это касается тех граждан, которые не смогут пройти верификацию социальных выплат. Также Фокус рассказывал, из-за какой ошибки в трудовой книжке украинцам могут отказать в назначении пенсии.