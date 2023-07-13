Доплата до пенсії за понаднормовий стаж у 2023 році — скільки можна отримати

Розповідаємо, на яку доплату до пенсії можуть розраховувати українці, у яких стаж набагато вищий за страхову норму.

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Пенсіонери в Україні зі стажем, який перевищує страхову норму, можуть розраховувати на доплату до пенсії. Надбавку нараховують за кожен відпрацьований понад необхідний стаж рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

У кого є право на доплату

Доплачувати мають українцям із необхідним трудовим стажем. Для чоловіків і жінок він різний, а саме:

у чоловіків — понад 35 років стажу;

у жінок — понад 30 років стажу.

Доплати нараховують тим пенсіонерам, які отримають пенсію за віком. Інформація про стаж має бути занесена до трудової книжки.

Скільки доплатять

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), розмір доплати не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. Зараз прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, становить 2 093 гривні. А отже, розмір доплати становитиме лише 20,93 гривні.

Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов'язкову норму страхового стажу. Отже, якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є ще плюс п'ять років, то до пенсії йому доплатять трохи більш як 104 гривні.

При цьому пенсіонерам, які все ще працюють, під час зростання прожиткового мінімуму доплату за стаж понад норму перерахують уже після того, як вони звільняться.

Кому перерахували пенсії з 1 липня

За даними ПФУ, перерахунок торкнувся :

16 989 пенсіонерів, які отримують виплати в рамках закону "Про державну службу". У середньому виплати збільшилися на 1046,70 грн;

659 пенсіонерів, які вийшли на пенсію відповідно до закону "Про статус народного депутата України" — у них пенсії підросли на 1450,98 грн;

1574 пенсіонерів, які отримують пенсію згідно із законом "Про службу в органах місцевого самоврядування" — перерахунок становив 634,89 грн;

197 пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок завдяки закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" — виплати у них збільшилися на 422,51 грн.

Загалом, як повідомляє держструктура, липневий перерахунок пенсій торкнувся 19 419 пенсіонерів, а середній розмір підвищення становив 1 020,71 гривень.

Нагадаємо, у 2023 році деякі українці ризикують залишитися без пенсії. Це стосується тих громадян, які не зможуть пройти верифікацію соціальних виплат. Також Фокус розповідав, через яку помилку в трудовій книжці українцям можуть відмовити в призначенні пенсії.