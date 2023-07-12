Пенсія в Україні: хто з українців ризикує втратити виплати

У ПФУ розповіли, що перевірятимуть відповідність персональних даних отримувачів виплат реальності.

Related video

Пенсія 2023 року може змінитися для певних категорій громадян, а деякі з українців ризикує втратити виплати. Закон України "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування" та наказ "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" регулює відповідні перевірки.

Уряд України має намір провести верифікацію соціальних виплат. Серед іншого, це також стосується і пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Тому деякі з них можуть раптово залишитися без пенсії.

Під час перевірок відбуватиметься валідація даних. Перевірятимуть відповідність персональних даних пенсіонерів реальності. Представники Пенсійного фонду України оцінять правомірність надання пенсійних виплат і щомісячного довічного грошового утримання.

Пенсія 2023 року не надаватиметься у разі певних причин. Зокрема, це стосується таких обставин:

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців

пенсіонеру призначили пенсію за документами, що мають помилки або невідповідності

якщо пенсіонер перебрався на постійне місце проживання за кордон

отримання виплат на підставі фальшивих або недійсних документів

якщо пенсіонер помер — у такому разі пенсію забирають відповідно до законодавчих моментів

якщо пенсіонер переселенець і змінив місце проживання, не повідомивши відповідні органи

Одержувач пенсії може її втратити. Для того, щоб раптово залишитися без державних виплат, потрібно перевірити чи все гаразд із документами.

Нагадаємо, 11 липня у ПФУ повідомили, що ц 2023 року відбудеться індексація пенсій з 1 липня. Фокус дізнався, хто з українців отримав солідну надбавку.