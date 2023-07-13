Зима будет тяжелой: энергетики прогнозируют массовые отключения электричества в Украине

Массовые обстрелы ВС РФ энергетической системы Украины в течение года привели к тяжелым последствиям. Специалисты считают, что к новому отопительному сезону удастся восстановить только 30-40% высоковольтных сетей по отношению к их нормальной работе.

Зима обещает быть не менее трудной, чем та, которую уже пережила Украина. К такому выводу пришли энергетики, анализируя нынешнюю ситуацию в стране. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на экспертов.

Специалисты, с которыми побеседовали журналисты издания, единогласны в том, что в течение года оккупанты нанесли колоссальный ущерб энергосистеме страны и восстановить даже половину мощностей до начала нового отопительного сезона вряд ли удастся.

По этой причине, как только потребление электроэнергии вырастет, снова могут начаться массовые отключения света, даже если новых атак со стороны ВС РФ не будет.

Как отмечает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, специалисты ведут работу по восстановлению высоковольтных сетей и генерации. Но ресурсы ограничены, так как даже при наличии достаточного финансирования сроки изготовления и доставки необходимого оборудования слишком долгие, чтобы справиться к зиме.

Если Запорожская АЭС не будет работать, проблемы с генерацией будут значительными, так как перекрыть дефицит импортом не получится.

"Высоковольтная сеть будет восстановлена ​​максимум на 30-40% по отношению к ее нормальному состоянию. На генерации работы ведутся, но очень ограниченным ресурсом, поэтому с угольной генерацией точно будут проблемы", – отмечает Харченко.

Кроме того, по мнению собеседников издания в правительстве, достаточно высокой остается вероятность новых атак российской армии на украинскую энергетику. В этом случае аварийные ситуации и отключения будут неизбежны, хотя пока и трудно спрогнозировать, как может развиваться ситуация.

Напомним, 12 июля Фокус писал о том, что, по информации украинской разведки, россияне установили взрывные устройства в технических помещениях ЗАЭС. Взрывчатка подрывается дистанционно и угрожает реакторам.

До этого российские власти перебросили на ЗАЭС подразделения Росгвардии, руководство которого в оккупационном корпусе отвечает за безопасность на станции. Таким образом российская сторона отреагировала на информацию о минировании ЗАЭС, появившуюся в сети.

Фокус также писал о том, что в случае теракта на ЗАЭС необходимо будет проводить эвакуацию в радиусе 50-километровой зоны.