Молдова вводит новые условия для украинской агропродукции: что изменится

Экспорт украинской агропродукции по новым условиям начнется уже в июле. Он коснется грузов, которые доставляются в три порта.

Власти Молдовы введут скидку, размер которой будет составлять 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по железной дороге через их территорию в направлении трех портов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Экспорт по новым тарифам начнется уже 15 июля. Он коснется доставок агропродукции в порты:

Рени;

Джурджулешты;

Галац.

Сообщается также, что новые тарифные условия на транзитные грузы будут рассчитываться как скидка к базовым тарифам, если будут соблюдены условий перевозок всеми экспедиторскими организациями.

При этом, как отмечается, для перерасчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий: выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц или среднемесячный объем перевозимых грузов за последние три месяца должен быть больше или равен установленному объему грузовых перевозок по итогам месяца.

Что происходит с украинским агроэкспортом

По итогам июня 2023 года, как свидетельствуют данные Украинского клуба аграрного бизнеса, украинским аграриям удалось экспортировать 5,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), что на 3% больше за показатель, который зафиксировали в мае.

"Основным проблемным каналом экспорта является "зерновой коридор". Учитывая значительный экспортный потенциал портов Одесской области, работа "зернового коридора" нельзя назвать полноценной, поскольку по нему было экспортировано всего 2 млн т агропромышленной продукции", — объяснили в Ассоциации.

По информации аналитиков, структура агроэкспорта Украины по итогам июня составила:

зерновые культуры — 3,8 млн т, что на 8% больше, чем в мае (кукуруза – 61%, пшеница – 37%, ячмень – 2%);

масличные культуры – 241,7 тыс. т — на 64% меньше, чем в мае (соя – 88%, семена подсолнечника – 7% и рапса – 4%);

растительные масла – 513,5 тыс. т — на 6% больше, чем в мае (подсолнечное масло – 93%, соевого – 6%);

жмыха после извлечения растительных масел – 435, тыс. т — на 2% меньше, чем в мае (подсолнечное – 93%, соевое – 6%, рапсовое – 2%).

Напомним, в июне британская разведка сообщила, при каких условиях РФ может пойти на продление зерновой сделки. Российские оккупанты потребуют возобновления аммиакопровода в Одессу, поскольку недавно он был обстрелян.