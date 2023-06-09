Британская разведка назвала, при каких условиях РФ может пойти на продление зерновой сделки

Российские оккупанты потребуют возобновления аммиакопровода в Одессу, потому что на днях они его обстреляли.

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Черноморская зерновая инициатива 17 мая 2023 г. была продлена на 60 дней. Россия при определенных условиях может согласиться на продление соглашения. Об этом сообщается в отчете британской разведки за 9 июня.

Сейчас Россия всячески препятствует экспорту зерна из Украины. Они намеренно замедляют проверки и активно блокируют некоторые торговые суда. В Минобороны Великобритании отмечают, что за день проходят проверку только 1-2 судна, в то время как весной 2022 года было до 8 судов.

Поэтому в разведке предполагают, что РФ хочет добиться уступок — возобновлению работы трубопровода Тольятти-Одесса, экспортирующего аммиак из РФ в Одессу. Ситуация осложнена тем, что в последние дни трубопровод получил повреждения из-за обстрелов, и поэтому не работает.

Отчет британской разведки 9 июня Фото: Міноборони Великої Британії

Также в Минобороны Британии отмечают, что российская негативная риторика и препятствия будут продолжаться и дальше, потому что 16 июля потребуется снова продлить зерновое соглашение.

Напомним, 8 июня в Кремле заявили об "осложнениях" с зерновым соглашением из-за повреждения аммиакопровода Тольятти-Одесса. Спикер Путина Дмитрий Песков намекнул, что это часть зерновой сделки.

5 июня российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего был поврежден содержащий аммиак трубопровод. Тогда сообщалось о потенциальной угрозе окружающей среде и местным жителям. 6 июня аммиакопровод повредили еще раз.