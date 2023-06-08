В Кремле заявили об "осложнениях" с зерновым соглашением: в чем причина

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, аммиакопровод Тольятти-Одесса является частью зерновой сделки и намекнул, что из-за его повреждения Россия может не подписать новый договор.

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Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о возникновении "сложностей" с зерновой сделкой в связи с подрывом аммиакопровода Тольятти-Одесса. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает "РИА Новости".

По его словам, произошедшее может негативно сказаться на продолжении этой сделки. Официальный представитель Кремля сообщил, что на данный момент якобы неизвестно, какие разрушения произошли и какие шаги "планирует предпринять украинская сторона в отношении этого участка трубопровода". Однако он подчеркнул, что этот аммиакопровод являлся интегральной частью той половины сделки, которая затрагивала интересы России.

"Вы знаете, что этот вопрос является неотъемлемой частью зернового соглашения, которое касается нашей страны. Таким образом, можно сказать, что это еще один очень серьезный фактор, усложняющий ситуацию и затрудняющий продление соглашения", — заявил Песков.

Напомним, 5 июня российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего был поврежден трубопровод, содержащий аммиак. Тогда сообщалось о потенциальной угрозе для окружающей среды и местных жителей.

Также напомним, что 6 июня, российские оккупанты повторно обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.

На следующий день, 7 июня, Министерство обороны России обвинило в случившемся Украину и заявило, что это дело рук диверсионно-разведывательных групп ВСУ.