У Кремлі заявили про "ускладнення" із зерновою угодою: у чому причина

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, аміакопровід Тольятті-Одеса є частиною зернової угоди і натякнув, що через його пошкодження Росія може не підписати новий договір.

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Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив про виникнення "складнощів" із зерновою угодою у зв'язку з підривом аміакопроводу Тольятті-Одеса. Про це у четвер, 8 червня, повідомляє "РІА Новини".

За його словами, подія може негативно позначитися на продовженні цієї угоди. Офіційний представник Кремля повідомив, що наразі нібито невідомо, які руйнування відбулися і які кроки "планує зробити українська сторона щодо цієї ділянки трубопроводу". Однак він підкреслив, що цей аміакопровід був інтегральною частиною тієї половини угоди, яка торкалася інтересів Росії.

"Ви знаєте, що це питання є невід'ємною частиною зернової угоди, яка стосується нашої країни. Таким чином, можна сказати, що це ще один дуже серйозний фактор, який ускладнює ситуацію та ускладнює продовження угоди", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено трубопровід, що містить аміак. Тоді повідомлялося про потенційну загрозу для довкілля та місцевих жителів.

Також нагадаємо, що 6 червня російські окупанти повторно обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі.

Наступного дня, 7 червня, Міністерство оборони Росії звинуватило в тому, що сталося, і заявило, що це справа рук диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ.