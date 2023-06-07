Хмари отруйного газу: МО РФ звинуватило Україну у підриві аміакопроводу під Харковом (відео)

У Міноборони РФ звинувачують у викиді аміаку в повітря внаслідок обстрілу українську ДРГ. У свою чергу українська сторона займається ліквідацією наслідків і наразі не прокоментувала ситуацію.

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Міноборони РФ звинуватило українську ДРГ у підриві аміакопровіду "Тольятті – Одеса", який стався 5 червня в районі села Масютівка Харківської області. Про це в середу, 7 червня, повідомляє російське видання РИА Новости.

"П'ятого червня в районі Масютівки в Харківській області українська ДРГ підірвала аміакопровід "Тольятті-Одеса". Є постраждалі серед мирного населення, їм надано необхідну медичну допомогу, зараз йде стравлювання залишків аміаку, зазначили в міністерстві. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає", — підкреслює силове відомство РФ.

Також 7 червня у російському медіа Baza з'явилося відео, на якому можна побачити, як у день підриву над деякими ділянками лісів під Харковом нависають отруйні хмари безбарвного газу, що вирвався назовні внаслідок розгерметизації трубопроводу.

Реакція української сторони

Українська сторона поки що ніяк не прокоментувала ситуацію. Відомо, що з 5 червня місцева влада розгорнула штаб з ліквідації наслідків викиду токсичного газу у повітря, бо в день, коли відбувся викид, голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про це у своєму Telegram.

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнуть штаб з ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби", — написав він.

У чому небезпека аміаку для людини

Аміак є хімічною речовиною, яка у газоподібному стані викликає у людини подразнення очей та дихальних шляхів.

При контакті з аміаком можуть виникнути такі симптоми, такі як сльозотеча, кашель, біль у горлі та утруднене дихання, при вищій концентрації – опіки шкіри та ураження очей до сліпоти.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти внаслідок обстрілу Куп'янського району Харківської області пошкодили трубопровід з аміаком, внаслідок чого виникла розгерметизація. За підрахунками представників місцевої влади, стався витік 134 тонн аміаку

У вівторок, 6 червня, російські окупанти повторно обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківської області.