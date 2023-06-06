На Харківщині знову обстріляли аміакопровід: подробиці

За словами голови Харківської ОДА Олега Синегубова, у Куп'янському районі біля села Масютівка зафіксовано шість "прильотів".

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У вівторок, 6 червня, російські окупанти повторно обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківської області. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Російські терористи повторно обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі", — написав він.

За словами чиновника, у районі насосної станції біля села Масютівка зафіксовано 6 "прильотів".

Також зазначається, що станом на 21:20 аміак у повітрі не виявлено, а ситуація – під контролем.

Розгерметизація аміакопроводу у Куп'янському районі

Напередодні, 5 червня, внаслідок обстрілу російських загарбників було пошкоджено трубопровід із аміаком у Куп'янському районі. Як повідомив голова Харківської ОДА, відбулася розгерметизація, що становить небезпеку для навколишнього середовища та місцевих жителів.

"Спрацювали запобіжні клапани зворотного тиску. Зупинили порив і витік аміаку на ділянці 2,3 км. Оптимістично для нас щодо розвитку ситуації. За нашими підрахунками, стався витік 134 тонн аміаку", – сказав Синєгубов на брифінгу 6 червня.

З його слів, загрози для жителів району немає. Вимірювання аміаку в повітрі показало в найближчому населеному пункті Масютівка 7 мг на кубічний метр, до 10 мг — це норма.

Аміак є хімічною речовиною, яка в газоподібному стані може викликати подразнення очей та дихальних шляхів. При контакті з аміаком, люди можуть відчувати симптоми, такі як сльозотеча, кашель, біль у горлі та утруднене дихання.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в ніч з 5 на 6 червня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. За словами Олега Синєгубова, удару було завдано ракетами С-300.

2 червня удар двох керованих авіаційних бомб припав на селище міського типу Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.