В Украине хотят пересмотреть минимальные цены на алкоголь: как подорожает водка, виски и коньяк

Если пересмотр цен состоится, то самая дешевая водка в Украине (бутылка 0,5 литров) будет стоить 101 гривну.

В Министерстве экономики хотят пересмотреть минимальные цены на алкоголь в сторону увеличения. Об этом говорится в проекте постановления, которое 12 июля опубликовано опубликовало на сайте ведомства для обсуждения.

Что и как подорожает?

Согласно проекту постановления, если пересмотр цен состоится, то 0,5 литра самой дешевой водки в Украине будет стоить 101 гривну. Подорожание составит 12 гривен.

Минимальные цены на коньяк подскочат на 11-12% в зависимости от количества звездочек. Виски, ром и джин подорожают, примерно на 25%, а на игристые вина – на 28%.

Обычные вина после повышения подорожают – на 62%. Сидр, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% будут дороже на 61-71%.

Зачем нужны изменения?

В Министерстве экономики объясняют, что минимальные цены на алкоголь пора пересмотреть на фоне изменений, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах. Так, например, подорожали составляющие цены на:

сырье;

комплектующие;

энергоносители;

расходы на оплату труда.

"Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Министерстве считают, что повышение минимальных цен на алкоголь увеличат поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 500 млн грн.

К слову, в конце июня этого года нардепы приняли законопроект №5762, который, по словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ ДаниилаГетманцева, смягчит регулирование для малого бизнеса, занимающегося производством и продажей алкоголя.

В частности, в законопроекте:

предоставляется право малым производителям дистиллятов подавать отчет об объемах произведенной и реализованной продукции ежеквартально, а не ежемесячно;

штраф за неподачу или неправильную подачу такой отчетности уменьшен с 17 500 до 1 020 грн;

стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками снижена с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн;

для производства алкогольных напитков разрешено использовать все спиртные дистилляты на основе сельскохозяйственной продукции.

Напомним также, в течение года в Украине существенно подорожали продукты питания и напитки — на 20,1%. Рекордсменом роста цен, как свидетельствуют данные Госстата, стали яйца.