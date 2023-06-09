Инфляция замедляется, но цены не радуют: как в Украине дорожают продукты

Некоторые продукты питания, например яйца, продолжают удивлять украинцев своей ценой. Как продолжают меняться цены на другие товары и что происходить с инфляцией — разбирался Фокус.

Related video

В Украине продолжает замедляться инфляция. Так, в мае 2023 года ее уровень составил 15,3% в годовом выражении — это на 2,6 процентных пункта меньше, нежели в апреле. Впрочем, в течение года в Украине существенно подорожали продукты питания и напитки – на 20,1%. Рекордсменом по росту цен, как свидетельствуют данные Госстата, стали яйца.

Какие продукты еще подорожали:

яйца — стоимость за год "взлетела" на 124,9%;

овощи — на 28,1%;

мясо и мясные продукты — на 24,1%

и мясные продукты — на 24,1% рыба и продукты из рыбы — на 22,3%.

Уровень инфляции в мае 2023 года в мае 2023 года составил 15,3% в годовом выражении Фото: Госстат

Интересно, что в месячном разрезе яйца подешевели. Так, в мае, если сравнивать с апрелем, их стоимость снизилась на 22,7%, чего, впрочем, не хватило, чтобы нивелировать рекордный годовой рост цен.

Годовое подорожание остальных продуктов питания колебалось в диапазоне от 7,4% до 21%. Исключением стало подсолнечное масло, которое подешевело за год на 0,5%.

Важно

Золотой батон. Как и почему в 2023 году в Украине подорожает хлеб

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий в течение мая стала больше на 1,2%. А вот одежда и обувь подешевели на 1,6%. Например, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%.

Что будет с ценами в Украине до конца года

В экспертной среде ожидают дальнейшее замедление инфляции в Украине в последующие месяцы и пересматривают свои прогнозы в лучшую сторону. В частности, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 18,7% до 14,8%.

"В целом, мы соглашаемся с такой логикой, потому что фактический темп инфляции замедлился до 0,2% в апреле по отношению к марту. Таким образом, если не произойдет резкое повышение цен на энергоресурсы на мировых рынках, потребительские цены во многих категориях могут остаться относительно стабильными до конца года", – рассказал Фокусу в мае 2023 года директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, также разделял оптимизм НБУ и прогнозировал существенное замедление темпов роста цен в текущем году. По его мнению, резких и неожиданных скачков цен на отдельные продукты, как это было с гречкой, куриными яйцами и луком, до конца 2023 года маловероятны.

Ранее Фокус объяснял, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).