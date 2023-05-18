Золотой батон. Как и почему в 2023 году в Украине подорожает хлеб

Эксперты рассказали Фокусу, как и почему до конца 2023 года в Украине будут меняться цены на хлеб, гречку и рис.

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В Украине в 2023 году продолжит дорожать хлеб. К таким выводам приходит Фокус в своем новом обзоре "Дорогая еда. Будет ли в Украине дорожать мясо и гречка и что влияет на цены".

Согласно данным Госстата, за март 2023 года хлеб подорожал на 0,3%, а с начала года — на 3,3%.

Светлана Черемисина, главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" в комментарии Фокусу уточняет, что цены на различную хлебопекарную продукцию с начала 2023 года изменились следующим образом:

хлеб пшеничный из муки первого сорта: +1,8% до 34,81 грн за кг;

хлеб пшеничный из муки высшего качества: +1,7% до 41,81 грн за кг;

батон: +2,2% до 22,30 грн. за 500 гр;

ржаной хлеб: +1,4% до 35,56 грн за кг.

Собеседница Фокуса обращает внимание, что только в течение апреля 2023 года хлеб в среднем прибавил в цене 0,5% (20-30 копеек за кг).

Светлана Черемисина прогнозирует, что из-за удорожания электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине и возврата НДС на топливо с 1 июля 2023 года средняя цена на хлеб продолжит постепенно расти на 0,5-1% в месяц. Таким образом, до конца года батон, который стоит 22,30 грн, может вырасти в цене на 4-8% ориентировочно до 24,15 грн. А например, хлеб пшеничный (650 гр), цена которого в начале мая составляла около 32 грн, подорожает до 34,65 грн. То есть, в зависимости от изделия хлеб в Украине до конца года может прибавить в цене по 1,5-3 грн за буханку.

До конца года хлеб в Украине подорожает до среднего уровня 25-35 грн за буханку Фото: УНИАН

Вместе с тем, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в ближайшие несколько месяцев цены на крупы будут оставаться стабильными или будет наблюдаться их незначительное уменьшение в пределах 1-2%. Последнее, в частности, касается гречки, дефицит которой в 2023 году не ожидается, потому что украинские агропроизводители полностью удовлетворили потребности внутреннего рынка.

Светлана Черемисина напоминает, что с начала года рис подешевел на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка потеряла в цене 13,2% и в среднем стоит 59,79 грн за кг. Соответственно, вряд ли эта популярная крупа до конца года будет стоить дороже.

Ранее Фокус объяснял, почему во время весенней посевной 2023 украинские аграрии сеют меньше хлеба.