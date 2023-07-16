"Вот это санкции работают": украинец показал алюминий из России в порту Польши (видео)

Маркировка на алюминии свидетельствует, что продукция была изготовлена в России в марте 2023 года. В Европе пока только рассматривают возможность введения санкций на эту продукцию, тогда как США, Канада и Великобритания приняли ограничения.

Украинец показал огромный склад с российским алюминием в порту польского Щецина и возмутился уровню эффективности санкций. В Twitter-Apocalypto опубликовано соответствующее видео.

Он зафиксировал на территории большие объемы металла. По его словам, маркировка свидетельствует, что продукция была изготовлена в России в 2023 году.

Украинец возмущен тем, что европейские государства и дальше продолжают импортировать товары российской промышленности. РФ пытается искать пути транспортировки своей продукции за пределы страны.

"Вот это санкции работают. Из телевизора кричат, что Россия таких санкций еще в истории не видела", — заявил мужчина.

Он обратил внимание, что алюминий изготовили недавно, ведь продукция датирована мартом 2023 года. На соответствующих этикетках, которые есть на экспортном товаре, информация указана на двух языках: английском и русском.

Фото: Скрин видео

Санкции против алюминия из России

Российский алюминий под санкционными ограничениями со стороны отдельных стран. В марте власти Канады запретили импорт всех российских изделий из алюминия. Это касается необработанного алюминия, готовых изделий и алюминиевых листов, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода из алюминия. Под запретом оказались вся первичная сталелитейная продукция из РФ, включая нелегированную сталь, чугун, полуфабрикаты, а также готовые изделия, такие как трубы.

Правительство США также ввело ограничения в отношении российского алюминия. С 10 марта объявлена 200% пошлина на импорт алюминия и алюминиевых товаров из Российской Федерации. С апреля США ввели и соответствующие ограничения на алюминиевые изделия, если любое количество первичного алюминия, который используется в производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России.

В Европе пока только рассматривают возможность установления санкционного режима на российский алюминий. В то же время на территории Великобритании в мае был введен запрет на весь импорт этого и других металлов.

Напомним, в июле в Германии конфискуют транспортные средства с российскими номерами в связи с санкциями Европейского Союза. Граждане РФ жалуются, что это незаконно и их не касаются санкции, наложенные ЕС.