В Украине меняют порядок выплат для переселенцев: кто будет получать деньги весь год

В Минреинтеграции рассказали, кто из переселенцев, после изменения порядка выплат в конце лета, все равно будет получать финансовую поддержку весь год.

С 1 августа 2023 года в Украине заработают новации, которые коснутся выплат для внутренне перемещенных лиц. Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода.

Впрочем, некоторые категории украинцев смогут получать выплаты в течение года. Как пояснили в ведомстве, это семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. То есть, это семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К тому же на господдержку в течение 12 месяцев могут рассчитывать семьи, в составе которых есть лица трудоспособного возраста, которые:

ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно);

имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними;

являются лицами с инвалидностью;

являются гражданами, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью и т. п.

Если же в составе семьи есть безработное лицо трудоспособного возраста, которое в течение первых шести месяцев, когда ему выплачивали средства, улучшило свою экономическую самостоятельность (например, трудоустроилось, зарегистрировалось в центре занятости как безработное, зарегистрировалось как физическое лицо-предприниматель, получило помощь на получение экономической самостоятельности и т.д.) и среднемесячный доход которого не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — таким семьям государство тоже будет выплачивать пособие на проживание в течение 12 месяцев.

Это же касается:

ВПЛ, которые потеряли трудоспособность или достигли пенсионного возраста, но размер пенсии не достигает трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Несовершеннолетних и малолетних детей, прибывших без сопровождения законного представителя.

На какие выплаты могут рассчитывать ВПЛ в 2023 году?

Государство продолжает выплачивать автоматически помощь украинцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за войны. Размер такой помощи составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

— детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Напомним, что переселенцы незаконно получили от Украины 893 миллиона гривен финансовой помощи. По информации аналитиков, более 151 тысячи граждан покинули территории страны после начала полномасштабной войны, но 94 тысячи из них и в дальнейшем получают госвыплаты.

Также напомним, что киевлянам ежемесячно будут выплачивать от 1,2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн финансовой поддержки в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".