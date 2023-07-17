Блокировка налоговых накладных: грозят ли бизнесу снова проблемы с НДС

В Украине 8 июля вступил в силу новый порядок приостановления регистрации налоговых накладных и новая процедура обжалования. Что это значит для бизнеса, который постоянно жалуется на проблемы с НДС-накладными.

Налоговые вопросы, в частности регистрация налоговых накладных (НН), являются главной проблемой, с которой предприниматели обращаются в Совет бизнес-омбудсмена. Так, в течение января-марта 2023 года количество обращений по налоговой тематике составило 70%. При этом более трети жалоб — это остановка регистрации накладных. В целом около 40% плательщиков НДС столкнулись с блокировкой накладных в течение 4-го квартала 2022 года.

8 июля вступило в силу Постановление Кабмина №574, которое вводит новый порядок остановки регистрации НН, а также новую процедуру обжалования таких решений. В частности, документ предусматривает автоматическую регистрацию НН/расчетов корректировок в случае

вывода налогоплательщика из перечня рисковых;

принятия решения об учете таблицы данных плательщика (ТПП).

Также определено, что если налогоплательщик внесен в перечень рисковых, то действие решения об учете ТПП автоматически приостанавливают, а не отменяют. Таким образом, он освобождается от обязанности обращаться за повторным учетом таблицы после исключения из перечня рисковых.

Согласно нововведению, регистрация накладных будет происходить автоматически в случае исключения налогоплательщика из перечня рисковых Фото: pexels.com

Косметический ремонт: удастся ли упростить жизнь плательщикам НДС

Основное нововведение, которое получил бизнес с принятием постановления, — не будет накладываться рисковый статус на тех, кто в давний период работал с рисковым контрагентом. Раньше даже через год после этого на предприятие могли наложить рисковый статус задним числом, заметил экономист Олег Гетман. Теперь этот срок ограничили до полугода. Кроме того, ввели возможность обжалования рискового статуса в центральный налоговый орган (вместо региональных).

Рисковый статус не будет накладываться на тех, кто более полугода назад работал с рисковым контрагентом

"Это десяток технических, но очень важных улучшений, которые приведут к минимизации блокировок, возвращения презумпции невиновности плательщика и уменьшит уровень блокировок с текущих 0,8% до 0,6%. Но проблема останется", — убежден Гетман.

Принятым постановлением Кабмин ввел определенные послабления относительно блокировки накладных. В частности, предусмотрен механизм автоматической разблокировки НН и расчетов корректировки. Однако этот механизм на практике не будет действовать, считают эксперты.

Механизм автоматической разблокировки налоговых накладных на практике не будет действовать, считают экономисты Фото: pexels.com

"Для автоматической разблокировки накладных нужно, чтобы налогоплательщик был выведен из перечня рисковых, а также принято решение об учете таблицы данных плательщика. Но для этого нужно отдельное решение, что по сути означает, что никакой автоматической разблокировки налоговых накладных не будет", — говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Нужны радикальные изменения: как решить проблему накладных

По мнению Александра Хмелевского, чтобы упростить жизнь бизнеса, нужно вообще отменить блокировку налоговых накладных, ведь нововведения, заложенные в правительственном постановлении, не будут иметь комплексного влияния.

"Все эти небольшие уточнения не решают проблему. Это лишь небольшие послабления, которые упростят процедуру обжалования блокировки накладных и их разблокировки. Для облегчения условий ведения бизнеса нужно отказаться от практики блокировки НН вообще", — считает Хмелевский.

Олег Гетман уверен: ситуация требует более радикальных изменений.

Блокировка налоговых накладных должна ограничиваться 30 днями, если у Налоговой нет претензий, говорит специалист Фото: Pexels

"Чтобы решить проблему концептуально, надо сделать временное ограничение на блокировку налоговых накладных и на наложение рискового статуса. Например, чтобы все, что сейчас блокируется, блокировалось только на 30 дней. За это время Налоговая должна сделать свою домашнюю работу и из этих заблокированных выбрать наиболее рисковых 100 — 200 предприятий и принять по ним меры налогового контроля. У Налоговой есть возможность продлить блокировку для них еще на 30 дней. То есть абсолютное большинство разблокируется через 30 дней автоматически. К кому продолжится блокировка — будут меры налогового контроля, и независимо от результатов через дополнительные 30 дней снимаются абсолютно все блокировки", — подчеркнул эксперт.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что масштабы проблемы блокировки НДС-накладных в Украине очень преувеличены. По его словам, после вступления в силу постановления Кабмина №1154 в ноябре 2022 года почти вдвое выросло количество заблокированных накладных, что однако составляет лишь 1,69%.

Ранее Фокус писал, что с 1 августа в Украине возвращаются документальные плановые и внеплановые проверки. Попасть в план-график могут плательщики, которые по итогам 2021 календарного года имеют уровень уплаты НДС на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли.