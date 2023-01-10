В Украине массово блокируют налоговые накладные бизнеса: когда и как Кабмин решит ситуацию

Массовые жалобы бизнеса на блокировку налоговых накладных, кажется, услышали власти: предпринимателям обещают разобраться с проблемой до 11 января.

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Масштабы проблемы блокирования НДС-накладных в Украине сильно преувеличены. Об этом во время интервью изданию Delo.ua заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, после вступления в силу постановления Кабмина №1154, в ноябре 2022 года почти вдвое выросло число заблокированных накладных. Но в общем объеме всех накладных это 1,69%, а ранее было и вовсе 0,8%.

"То есть, масштабы проблемы сильно преувеличены. Хотя сложности есть, я это признаю. Другой вопрос, что с ноября около 25% налогоплательщиков действительно столкнулись с блокировкой хотя бы одной накладной. Для многих компаний это было впервые, поэтому посыпались жалобы. Мы провели много встреч с бизнесом, с налоговой и Министерством финансов, в результате чего были разработаны поправки в порядок регистрации НДС-накладных, которые правительство закрепило своим новым постановлением №1428", — рассказал политик.

Он отметил, что поправки вступят в силу 11 января 2023 года. Они должны снять большинство проблем для плательщиков НДС.

"Хотя на данный момент статистика блокировок уже вернулась на уровень до октября 2022 года", — добавил Гетманцев.

Блокировка НДС-накладных: что происходит

Уже через несколько дней после принятия постановления №1154, которое ужесточило подход ГНС к блокированию налоговых накладных бизнеса, предприниматели стали массово жаловаться в бизнес-объединение "Союз украинских предпринимателей" (СУП), Европейскую Бизнес Ассоциация (ЕБА), а также в саму налоговую службу.

Причиной стало нововведение, согласно которому предпринимателям запретили продавать больше товаров, чем они закупили ранее. Еще одно изменение – отмена нормы по рисковым товарам. Следовательно, если раньше компании могли без дополнительной проверки налоговой продавать товары, которые не соответствовали основному перечню их деятельности (если те не превышают 50% в общем остатке продукции), то теперь ГНС мониторит все группы товаров.

Но формальных поводов для блокирования налоговых накладных ГНС стало намного больше. Так, старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рассказал изданию Forbes, что с 14 октября 2022 года, масштабы блокировки выросли почти в два раза: с 0,9% от общего количества накладных в июле до 1,6%, по данным ГНС. В ноябре под блокировку попали почти 830 000 налоговых накладных, а в период с 14 октября – от 1–1,2 млн.

Тем временем комитет по вопросам налоговой политики поддержал за основу законопроекты #8298 и #8299, которыми предлагается ввести налоговые и таможенные льготы для промышленности и бизнеса во время военного положения.

Также напомним, МВФ призывает Украину отказаться от мер, сокращающих налоговые поступления.