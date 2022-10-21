Рекомендовали не снижать налоги: миссия МВФ по Украине завершила работу

В 2023 году НБУ ожидает прорыв в вопросе новой масштабной программы МВФ. В свою очередь в организации похвалили власти Украины за сохранение макрофинансовой стабильности в условиях войны.

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Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Вене с 17 по 20 октября с представителями Украины, завершила свою работу. В ходе встречи с экспертами МВФ были рассмотрены вопросы текущего состояния украинской экономики и дальнейшее сотрудничество с финансовой организацией. Об этом рассказали в Национальном банке Украины.

Сообщается, что на протяжении четырех дней работы миссии представители НБУ и Минфина провели ряд встреч с экспертами МВФ.

"Подробно рассмотрены вопросы текущего состояния экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита", — сказано в пресс-релизе.

Эксперты МВФ положительно оценили политику Нацбанка, которая направлена на удержание монетарной и финансовой стабильности и надлежащее функционирование банковской системы в сложных условиях.

Кроме того, стороны обсудили вопросы финансово-экономической политики, которые могут быть заложены в новую Мониторинговую программу с привлечением Совета МВФ. Ожидается, что она станет основой плана мероприятий НБУ и Кабмина по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, а также определит потребности во внешнем финансировании.

Следующий раунд переговоров Украины и МВФ ожидается в ноябре. Глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что Киев настроен на быстрый переговорный процесс для утверждения Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ в декабре.

Он ожидает уже в начале 2023 осуществить прорыв в обсуждении новой масштабной программы МВФ, которая будет способствовать увеличению возможности Украины привлекать средства от других доноров.

Что говорят в МВФ?

В заявлении главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея сказано, что с украинской стороной обсудили макрофинансовые события и перспективы, бюджет на 2023 год и потребность во внешнем финансировании. Также поговорили о вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержки макроэкономической стабильности.

"Украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах", — сказано в сообщении.

При этом Украину призывают отказаться от мер, сокращающих налоговые поступления для согласования расходов с доступным финансированием.

Напомним, 13 октября Украина получила от МВФ экстренные $1,3 млрд. Их потратят на усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

По прогнозам ведомства, экономика нашей страны в 2022 году снизится на 35%, а инфляция составит 20,6%. В это же время ВВП РФ упадет на 3,4%.