Рекомендували не знижувати податки: місія МВФ щодо України завершила роботу

У 2023 році НБУ очікує прорив у питанні нової масштабної програми МВФ. Водночас в організації похвалили владу України за збереження макрофінансової стабільності в умовах війни.

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Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала у Відні з 17 по 20 жовтня з представниками України, завершила свою роботу. Під час зустрічі з експертами МВФ розглянули питання поточного стану української економіки та подальшу співпрацю з фінансовою організацією. Про це розповіли у Національному банку України.

Повідомляється, що протягом чотирьох днів роботи місії представники НБУ та Мінфіну провели низку зустрічей з експертами МВФ.

"Докладно розглянуті питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту", — йдеться у пресрелізі.

Експерти МВФ позитивно оцінили політику Нацбанку, яка спрямована на утримання монетарної і фінансової стабільності та належне функціонування банківської системи у складних умовах.

Крім того, сторони обговорили питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені у нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ. Очікується, що вона стане основою плану заходів НБУ та Кабміну щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначить потреби у зовнішньому фінансуванні.

Наступний раунд переговорів України та МВФ очікується у листопаді. Голова НБУ Андрій Пишний розповів, що Київ налаштований на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні.

Він очікує вже на початку 2023 року здійснити прорив в обговоренні нової масштабної програми МВФ, яка сприятиме збільшенню можливості України залучати кошти від інших донорів.

Що кажуть у МВФ?

У заяві глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея сказано, що з українською стороною обговорили макрофінансові події та перспективи, бюджет на 2023 рік та потребу у зовнішньому фінансуванні. Також поговорили про питання фінансового сектора та поєднання політик для підтримки макроекономічної стабільності.

"Українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах", — сказано в повідомленні.

Водночас Україну закликають відмовитися від заходів, які скорочують податкові надходження для узгодження видатків з доступним фінансуванням.

Нагадаємо, 13 жовтня Україна отримала від МВФ екстрені $1,3 млрд. Їх витратять на посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.

За прогнозами відомства, економіка нашої країни у 2022 році знизиться на 35%, а інфляція становитиме 20,6%. У цей час ВВП РФ впаде на 3,4%.