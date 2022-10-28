Ждите ревизора: компании жалуются на проверки и претензии налоговиков

Украинский бизнес сталкивается с проблемами: налоговая настаивает на проверках в офисах, а не дистанционно, а проблема возмещения НДС приобретает системный характер.

Related video

Отечественный бизнес заявляет об усложнении работы в результате налоговых проверок. Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Для того, чтобы произошло возмещение НДС, налоговая должна подтвердить заявленные суммы такого возмещения – либо путем проведения проверки (если сумма возмещения значительна), либо путем автоматического подтверждения. Однако налоговики, по неизвестным причинам, не назначают камеральные проверки (которые можно провести дистанционно) для подтверждения сумм НДС, заявленных к возмещению, а требуют проведения документальных проверок непосредственно в офисе компании, которые, в свою очередь, откладывают из-за опасной ситуации", — отметили в ассоциации.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, такие задержки проведения проверок в итоге замедляют как получение компаниями их оборотных средств, так и негативно влияют на бизнес-активность компаний. В ассоциации отметили, что большинство из этих компаний являются экспортерами, которые являются фактически одним из немногих источников поступления валютной выручки в госбюджет на сегодня.

Кроме проблемы проверок, актуальной стала и проблема блокирования НДС-накладных. По данным ассоциации, такие блокирования участились в октябре, поэтому предприниматели вынуждены обращаться в суд для установления справедливости, что занимает длительное время.

"Более того, изменениями в НКУ также был установлен предельный срок для налогоплательщиков зарегистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных за февраль-май – до 15 июля 2022 года. Однако, к сожалению, многие компании получили штрафные санкции именно за регистрацию налоговых накладных в последний день – 15 июля, хотя Министерство юстиции официально предоставило разъяснение, что конечная дата входит в указанный срок. Следовательно, регистрация налогоплательщиками упомянутых документов 15 июля 2022 года не является нарушением", — отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, МВФ призывает Украину отказаться от мер, сокращающих налоговые поступления.

Ранее в интервью Фокусу глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев жестко раскритиковал идею, озвученную представителями Офиса Президента, о снижении ставок налогов.

Как сообщалось, в Украине группа экономистов составила план реформы, где ставки налогов снижаются до 10%.