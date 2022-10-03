"Размазать по тарелке 10% и лишить государство доходов", — Данил Гетманцев об идее снизить налоги

По мнению главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, в военное время нецелесообразно даже думать о снижении налогов.

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Предложение о проведении изменений в Налоговом кодексе (снижении налогов до 10%) было отклонено два месяца назад, поскольку авторы реформы "10-10-10" не предоставили компенсаторов и расчетов. Об этом в интервью Фокусу сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Считаю, эта дискуссия не соответствует ни реалиям, ни стоящим перед страной вызовам. Спросите у любого белого работающего бизнеса, например, входящего в EBA или ACCA, там регулярно проводятся такие опросы, что является наибольшей проблемой для бизнеса. И вы получите ответ, что на первом месте – верховенство закона, борьба с коррупцией и макростабильность, а не уменьшение налоговых ставок, которое, наоборот, увеличивает риски фискальных дисбалансов", — отметил Данил Гетманцев.

По его мнению, в военное время инвесторов не заинтересовать низкими налоговыми ставками, да и в мирное время налоговые ставки не являются основными в вопросе привлечения в страну инвестиций.

"Говорят, реформа нужна, чтобы создать конкурентное преимущество страны перед другими юрисдикциями. В войну это особенно важно, потому что они (инвестиции) просто хлынут сюда. Стоит только установить 10% налоги. Что привлекает инвестиции в Норвегии? Верховенство права, прозрачное госуправление, хорошие дороги, интернет и т.д. Это делать сложно, сложно и долго, здесь не соберешь лайки. А отменить налоги можно быстро и просто. Вы создайте конкурентное преимущество указанными факторами, внедрите индустриальные парки, если хотите помочь, стимулируйте переработку, проведите проект "инвестнянь", дайте пониженные ставки отдельным отраслям (как было с "ДіяСити"), мы это поддерживаем. Но взять размазать по тарелке 10% и лишить государство доходов могут в период войны – это преступление", — уверен Данил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что общие потери госбюджета в случае внедрения концепции реформы "10-10-10", которая предусматривает снижение налогов, достигает 774 млрд грн.

"Минфин считал – общие потери при условии снижения ставок, согласно этой концепции, — 774 млрд. грн. У кого забрать? Пусть авторы назовут. Например, уменьшить зарплаты учителям, медикам. Потому что они говорят об уменьшении коррупции, детенизации и других абстракциях, которые не считаются в бюджете. Но какие причины детенизироваться? Снижение ставок – причина? Детенизация – это следствие серьезной поэтапной работы, привлечения к ответственности негодяев, когда конкретные лица садятся в тюрьму, и снижать ставки для этого не нужно", — считает глава комитета ВРУ по налогам.

Напомним, в Украине вспыхнула дискуссия о возможных налоговых изменениях после того как замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма сообщил о концепции налоговой реформы, которая предполагает: снижение НДС до 10% (сейчас 20%), снижение налога на доходы физлиц до 10% (сейчас 18%), снижение налога на прибыль до 10% (сейчас 20%).

Как ранее писал Фокус, в Офисе президента продолжается дискуссия по поводу налоговой реформы "10-10-10". Финальный вариант может быть готов через два месяца.