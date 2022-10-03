"Розмазати по тарілці 10% і позбавити державу доходів", — Данило Гетманцев про ідею знизити податки

На думку голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева, у воєнний час недоцільно навіть думати про зниження податків.

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Пропозиція про проведення змін до Податкового кодексу (зниження податків до 10%) була відхилена два місяці тому, оскільки автори реформи "10-10-10" не надали компенсаторів і розрахунків. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

"Вважаю, ця дискусія не відповідає ні реаліям, ні викликам, що стоять перед країною. Запитайте у будь-якого білого робочого бізнесу, наприклад, що входить до ЄBA або ACCA, там регулярно проводяться такі опитування, що є найбільшою проблемою для бізнесу. І ви отримаєте відповідь, що на першому місці — верховенство закону, боротьба з корупцією і макростабільність, а не зменшення податкових ставок, що, навпаки, збільшує ризики фіскальних дисбалансів", — зазначив Данило Гетманцев.

На його думку, у воєнний час інвесторів не зацікавити низькими податковими ставками, та й у мирний час податкові ставки не є основними щодо залучення в країну інвестицій.

"Кажуть, реформа потрібна, щоб створити конкурентну перевагу країни перед іншими юрисдикціями. У війну це особливо важливо, тому що вони (інвестиції) просто ринуть сюди. Варто лише встановити 10% податків. Що залучає інвестиції в Норвегії? Верховенство права, прозоре держуправління, хороші дороги, інтернет тощо. Це робити складно, складно й довго, тут не збереш лайки. А скасувати податки можна швидко й просто. Ви створіть конкурентну перевагу зазначеними факторами, впровадьте індустріальні парки, якщо хочете допомогти, стимулюйте переробку, проведіть проєкт "інвестнянь", дайте знижені ставки окремим галузям (як було з "ДіяСіті"), ми це підтримуємо. Але взяти розмазати по тарілці 10% і позбавити державу доходів можуть у період війни — це злочин", — упевнений Данило Гетманцев.

Він також наголосив, що загальні втрати держбюджету в разі впровадження концепції реформи "10-10-10", яка передбачає зниження податків, сягає 774 млрд грн.

"Мінфін вважав — загальні втрати за умови зниження ставок, згідно з цією концепцією, — 774 млрд грн. У кого забрати? Нехай автори назвуть. Наприклад, зменшити зарплати вчителям, медикам. Тому що вони говорять про зменшення корупції, детінізації та інші абстракції, які не рахуються в бюджеті. Але які причини детінізуватися? Зниження ставок — причина? Детінізація — це наслідок серйозної поетапної роботи, притягнення до відповідальності негідників, коли конкретні особи сідають до в'язниці, і знижувати ставки для цього не потрібно.

Нагадаємо, в Україні спалахнула дискусія про можливі податкові зміни після того, як заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма повідомив про концепцію податкової реформи, яка передбачає: зниження ПДВ до 10% (зараз 20%), зниження податку на доходи фізосіб до 10% (зараз 18%), зниження податку на прибуток до 10% (зараз 20%).

Як раніше писав Фокус, в Офісі президента триває дискусія щодо податкової реформи "10-10-10". Фінальний варіант може бути готовим через два місяці.