"ФОПам" обмежать можливість співпрацювати з юрособами, — Гетманцев

Оформляючи працівників "ФОПами", підприємства мінімізують податки — не сплачують соціальний внесок, податок на доходи фіз осіб та військовий збір. Влада хоче повернути ці надходження до бюджету.

В Україні хочуть заборонити оформляти працівників "ФОПами", щоб у скарбницю йшов повний обсяг податків. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

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Наразі в Україні, розповів експерт, діє схема ухилення від сплати податків із зарплат. Працівника оформляють не як співробітника у штат, а як "ФОП". Це дозволяє платити лише 5% із зарплати, а не відраховувати до бюджету 22% ЄСВ, 19,5% ПДФО та військовий збір.

Для ліквідації цієї схеми ФОП третьої групи єдиного податку хочуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами.

"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади", — каже депутат.

Крім того, Гетманцев пропонує знизити ефективну ставку оподаткування, розширити можливості для декларування, запровадити посімейне декларування, обмежити можливість працевлаштування у компанії "зарплатних "ФОПів". Також законодавець планує відповідно до польської моделі ввести податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн. гривень.

"Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатні ФОПи". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, але змушуємо платити всіх", — пояснив Гетманцев.

Ініціативу законодавця, можливо, розглянуть цього року. На сьогодні законопроєкт про детінізацію зарплат у Раді не розглядався.

Нагадаємо, цього року податківці запланували масштабні перевірки фізичних осіб-підприємців. Фіскали перевірять цього року 6756 компаній та 1703 приватних підприємця.

Раніше Фокус повідомляв про те, що влада пішла на поступки "ФОПам" щодо касових апаратів. Проте, до кінця питання незастосування касових апаратів та товарного обліку для підприємців не врегульоване.