Податківці готують для ФОП масштабні перевірки у 2022 році: хто в зоні уваги

Фіскали назвали 7 ознак, за якими вони складали списки на перевірку.

Податківці перевірять цього року 6756 компаній і 1703 приватних підприємців. Про це свідчать відкриті дані Opendatabot.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

До зони підвищеної уваги Державної податкової служби України потраплять компанії з такими ознаками:

рівень оплати податку на прибуток нижче 50%, ніж у середньому в галузі;

ті, хто ведуть справи з контрагентами, які перебувають у розшуку чи ліквідовані. Частка таких угод має бути понад 5% від усієї кількості та не менше, ніж на 100 тисяч гривень;

якщо є дані щодо ухилення від оподаткування;

із ознаками фіктивності;

реєстрацію компанії скасували в судовому порядку, встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;

перебувають у розшуку;

банкрути.

[ + – ] Фінустанови перевірятимуть найменше Фото: opendatabot

Під перевірки потраплять компанії, до яких є питання щодо оплати військового збору та Єдиного соціального внеску (383 компанії або 5,7%). Перевірки холдингів, концернів, корпорацій і їхніх контрагентів займуть 3,1%, а фінустанов – 2,6%.

Opendatabot склала графік, виходячи з плану проведення перевірок платників податків у 2022 році, який опублікували 24 грудня на сайті Держподаткової служби України.

Скільки податків заплатять ФОП?

Зазначимо, що до кінця 2021 року фізосіб-підприємців в Україні стало майже 2 млн, за рік цифра збільшилася майже на 85 тисяч.

Із 1 грудня минулого року в Україні збільшили мінімальну зарплату з 6 до 6,5 тисячі гривень. Прожитковий мінімум збільшився до 2481 гривні. Єдиний соцвнесок (ЄСВ) для підприємців на спрощеній системі становитиме 22% від мінімальної зарплати, тобто 1430 гривень на місяць. ЄСВ сплачується незалежно від того, чи було отримано дохід протягом місяця чи ні.

У 2022 році мінімальна зарплата та прожитковий мінімум зростуть. Із 1 жовтня мінімалка зросте до 6700 гривень, а прожитковий мінімум із 1 липня становитиме 2600 гривень.

ФОП на загальній системі сплачують податок із доходів фізичних осіб (ПДФО), військовий збір і ЄСВ із прибутку. ЄСВ не може бути меншим за 22% від мінімалки (1430 грн) та понад 22% від 15 мінімалок — 97 500 гривень.

Нагадаємо, що з 1 січня цього року безробітні українці можуть отримати безпроцентний кредит від держави до 97,5 тисячі гривень.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева, "податковий" законопроєкт, який отримав назву "антиахметівський", ухвалили "із запізненням", тому що "заважали олігархічні сили".